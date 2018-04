Anunţ dramatic făcut de actorul Florin Zamfirescu: "Nu ştiu cât mai am de trăit!"

Inca un anunt dramatic facut de actorul Florin Zamfirescu, dupa ce, acum doua saptamani, si-a informat admiratorii ca a fost pensionat cu forta de la Teatrul Odeon, acuzand-o pe Dorina Lazar, directoarea institutiei, ca i-a pus capat carierei in acel teatru, la 65 de ani. „Ce trist este cand iesi din viata si intri in istorie!”, a postat Zamfirescu.

Florin Zamfirescu este un critic virulent al situatiei social-politice din tara, iar ultimele evenimente si scandaluri din societatea romaneasca l-au scarbit pe marele actor. “Nu stiu cat mai am de trait! M-am retras din lupta pentru normalitate, am simtit ca suntem prea putini pentru asta... Prea putini in fata prostiei, a egoismului, a obtuzitatii si mai ales impotriva canaliilor politice”, a scris Zamfirescu.

In incheierea acestui anunt dramatic facut de actorul Florin Zamfirescu se arata: “As vrea insa sa apuc momentul cand poporul nostru se va trezi si nu va mai legitima hoti comunisti, cum au facut cu PSD-ul. Cand vor iesi cu totii la vot si vor vota responsabil si constient...Ar fi posibil?”.