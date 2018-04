Arnold Schwarzenegger a revenit pe reţelele de socializare după operaţia la inimă: E adevărat: m-am întors!

În vârstă de 70 de ani, actorul cunoscut în special pentru rolul din filmele "Terminator", fost campion mondial de culturism şi guvernator al statului american California, a trecut joi printr-o operaţie pe cord deschis de înlocuire a unei valve cardiace implantată în urmă cu 20 de ani.



El le-a spus luni celor 4,32 de milioane de fani de pe contul său de Twitter: "E adevărat: m-am întors!".



"Am adormit aşteptându-mă să am o mică incizie şi m-am trezit cu una mare - dar ştiţi ce? M-am trezit, şi asta e ceva pentru care merită să fiu recunoscător", a scris actorul.



"Le mulţumesc doctorilor şi asistentelor. Şi mă simt cu adevărat foarte recunoscător pentru toate mesajele frumoase", a adăugat Schwarzenegger.



Valva cardiacă i-a fost iniţial implantată în 1997 în vederea corectării unei malformaţii cardiace congenitale şi a trebuit înlocuită, notează sursa citată.



După ce s-a trezit în urma anesteziei, actorul a rostit celebra replică din Terminator ''M-am întors'', după cum a declarat vineri purtătorul său de cuvânt.



Născut în Austria, Schwarzenegger a câştigat de cinci ori concursul de culturism Mr. Universe şi de şapte ori titlul Mr. Olympia, înainte de a se apuca de actorie şi a juca în filme de acţiune precum ''Conan the Barbarian'' sau ''Commando''.



El a intrat în politică şi a fost ales guvernator de California din partea Partidului Republican în 2003 şi 2006.