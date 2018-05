ATLETICO MADRID MARSEILLE LIVE STREAMING VIDEO ONLINE PROTV TELEKOMSPORT FINALA EUROPA LEAGUE

ATLETICO MADRID MARSEILLE LIVE STREAMING VIDEO ONLINE PROTV TELEKOMSPORT. Bjorn Kuipers (Olanda) va arbitra FINALA EUROPA LEAGUE ATLETICO MADRID MARSEILLE. Acesta va fi ajutat de asistenţii Sander van Roekel şi Erwin Zeinstra (ambii din Olanda), în timp ce rezervă va fi Szymon Marciniak (Polonia). PROTV şi TELEKOMSPORT transmit ATLETICO MADRID MARSEILLE LIVE STREAMING VIDEO ONLINE.

ATLETICO MADRID: Mandanda - Sarr, Rami, Luiz Gustavo, Amavi - Sanson, Anguissa - Thauvin, Payet, Ocampos - Germain. Antrenor: Diego Simeone.

MARSEILLE: Oblak - Vrsaljko, Gimenez, Godin, Lucas - Gabi, Saul, Koke, Correa - Griezmann, Diego Costa. Antrenor: Rudi Garcia.

"Totul este pregătit pentru marea finală. Marseille a crescut foarte mult şi are un antrenor cu multe variante în echipă. Sunt foarte periculoşi, mai ales la mijloc şi în atac. Va fi cu siguranţă un meci greu. Din momentul în care am fost eliminaţi din Champions League, ne-am gândit la câştigarea acestei competiţii. Am fost consideraţi favoriţi să ajungem în finală şi asta a devenit o responsabilitate pentru noi. Şi uite că am reuşit", a spus antrenorul lui Atletico Madrid, Diego Simeone. ATLETICO MADRID MARSEILLE, FINALA EUROPA LEAGUE, se joacă, miercuri, la Lyon, de la ora 21:45.

"Avem o şansă mică de a câştiga trofeul, dar vom da totul pe teren. Este un eveniment important pentru noi să jucăm împotriva lui Atletico Madrid. E un club care a jucat două finale de Champions League în ultimii patru ani şi care a câştigat Europa League recent. Dar o finală acasă, în Franţa, este o mare oportunitate. Nici o echipă din Franţa nu a câştigat acest trofeu. Ar fi fantastic Marseille să fie prima", areplicat antrenorul lui OM, Rudi Garcia, înainte de ATLETICO MADRID - MARSEILLE.

ATLETICO MADRID: Oblak - Vrsaljko, Gimenez, Godin, Lucas Hernandez - Koke, Saul Niguez, Gabi, Correa - Griezmann, Diego Costa. Antenor: Diego Simeone.

MARSEILLE:Mandanda - Sakai, Rami, Luiz Gustavo, Amavi - Anguissa, Sanson - Thauvin, Payet, Ocampos - Germain. Antrenor: Rudi Garcia.

ATLETICO MADRID MARSEILLE, FINALA EUROPA LEAGUE, se joacă, miercuri, la Lyon, de la ora 21:45. ATLETICO MADRID şi MARSEILLE sunt cele două finaliste ale ediţiei 2017-2018.