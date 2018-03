Au intrat copiii în dormitor când făceai sex? Nu eşti singurul. Iată cum s-au descurcat alţii

Parintii se obisnuiesc cu trezirea in mijlocul noptii din cauza monstrilor ascunsi sub paturile copiilor, insa ce faci atunci cand copilul da buzna in dormitorul parintilor cand acestia fac sex?

Iata cum au procedat altii:

P in V

„Eram insarcinata si baiatul nostru de 6 ani a intrat peste noi in timp ce eu si sotul meu faceam amor. Copilul a iesit imediat din camera, iar eu l-am urmat in cateva minute. L-am gasit in bucatarie colorand ceva. M-am asezat langa el si i-am spus: , insa el m-a intreruptExact asa s-a exprimat. I-am raspunsI-am spus:Mi-a raspuns:I-am spus ca nu, iar el a continuat

Cateva luni mai tarziu, daca auzea cuvantele momente intime el spunea: " (MarianneDashwood)

Dezgustator



Fiul de 7 ani a intrat pe neasteptate in dormitorul parintilor. Tatal sau i-a spus sa iasa afara. Copilul a spus ca doar voia sa-si sarute mama de buna dimineata. Tatal sau i-a spus, din nou, sa iasa afara. Copilul a iesit, iar mama s-a dus dupa el. Baiatul i-a spus: „Stiu ce faceati acolo si este dezgustator. Nu mai vreau sa te pup de buna dimineata!" (redeyedone)



Eroina



„Flirtam de cateva luni cu o femeie cand, in cele din urma, am ajuns la ea acasa. Nu am facut sex, insa am dormit impreuna, cu hainele pe noi. Fetita ei de 5 ani, de care eu nu stiam nimic, a intrat in dormitor si a tipat, si apoi a alergat afara din camera.



Am ramas amandoi in camera, in timp ce prietena mea era jenata. Am iesit si eu pe hol si m-am dus la micuta,... Fetita s-a oprit din plans si m-a intrebat, I-am spus ca da, apoi i-am multumit pentru ca m-a trezit intrucat trebuia sa merg la munca. I-am spus ca este eroina mea. Mi-a zambit si am mers impreuna la mama sa. I-am multumit inca o data copilei, in timp ce mama ei se uita uimita la mine. Am intrebat-o daca pot sa le vizitez din cand in cand si micuta a aprobat cu entuziasm. M-am mai intalnit cateva luni cu mama ei, insa relatia n-a functionat. Totusi, am ramas prieteni". (decorama)

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO