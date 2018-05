Avocatul lui Trump susţine că nu a fost partener de afaceri cu "regele taxiurilor"

Michael Cohen a scris într-un mesaj postat pe Twitter că el şi bărbatul în cauză Evgeny Freidman, cunoscut şi ca 'regele taxiurilor', 'nu sunt parteneri şi nu au fost niciodată parteneri în această afacere sau în oricare alta.'



Friedman, un imigrant rus supranumit şi "regele taxiurilor", este acuzat de o evaziune fiscală şi a fost de acord să coopereze cu procurorii, pentru a încerca astfel să evite o pedeapsă cu închisoarea, menţionează New York Times.



Evoluţia anchetei ar putea avea consecinţe şi asupra anchetei privind implicarea Rusiei în alegerile prezidenţiale din 2016, deoarece cooperarea lui Friedman ar putea fi folosită ca o pârghie pentru a-l determina pe Cohen să coopereze cu procurorul special Robert Mueller care coordonează ancheta,. potrivit Agerpres.



Freidman a afirmat într-o declaraţie pentru Times că pledează vinovat şi îşi asumă responsabilitatea pentru acţiunile sale şi l-a descris pe Cohen ca fiind 'un prieten foarte, foarte drag şi un client pasiv'. El a fost partenerul lui Cohen în afacerea cu taxiurile ani de zile, chiar şi după ce autorităţile din New York i-au interzis anul trecut lui Freidman să administreze licenţe pentru taxiuri, scrie New York Times. Avocatul lui Freidman, Patrick Egan, a refuzat să comenteze informaţiile difuzate de ziar.

Freidman a fost acuzat că nu a plătit peste 5 milioane de dolari în taxe, dar este vizat şi de alte cinci capete de acuzare, fiecare pasibil de o pedeapsă maximă de până 25 de ani de închisoare. Pledând vinovat la un singur capăt de acuzare privind fraudă fiscală, Freidman va fi condamnat la o perioadă de probă de cinci ani de zile, informează biroul procurorului, potrivit Agerpres.



Procurorii din New York îl investighează pe Cohen pentru posibilă fraudă bancară şi fiscală, posibile încălcări ale legii electorale şi poate şi alte nereguli legate de campania prezidenţială a lui Trump, a declarat o persoană familiarizată cu ancheta.