Băsescu, despre mutarea Ambasadei României la Ierusalim: "Îmi fac un autodenunţ!"

"Îmi fac un autodenunţ, acest subiect l-am discutat şi cu Shimon Peres şi cu Netanyahu. Chiar şeful statului a avut o reacţie nefericită, spunând ştiu eu ce or fi discutat ei cu evreii, după care şi-a cerut scuze. E greu să mai dregi relaţia bilaterală, o asemenea abordare. Cert e că am lansat un subiect de mare interes şi pentru Israel şi pentru ţările arabe, iar noi în stil dâmboviţean, spunem că mai avem nevoie de o lună ca să reflectăm. Trebuiau să decidă de zece ori până acum mutarea ambasadei. Noi am pierdut averea pe care am avut-o acolo, credibilitatea cu Israelul şi cu ţările arabe. Acum să faci paşi înapoi, trataţi-ne iar cu credibilitate. S-a dus", a declarat, duminică, la România TV, Traian Băsescu.



Fostul preşedinte atrage atenţia că România s-a aşezat, fără să îi ceară nimeni, între doi aliaţi la fel de importanţi- SUA şi Europa.



"Palatul Cotroceni probabil are cea mai bună expertiză pe securitate, pentru că acolo se adună informaţia de securitate de pe toate căile, SIE sau alte zone. Avea informaţia de securitate, avea pulsul luat de Bogdan Aurescu acum la Wasghinton, poziţia UE o cunoaşte şi timpul trebuia scurtat. Eu nu am fost adeptul unei astfel de abordări. Am avut aceste subiecte pe masa de discuţie, cu Netanyahu şi Shimon Peres. Am fost tranşant. Am spus nu. Noi am recunosc încă din anii 80 şi ceva statul palestinian. Dar acel moment a trecut. Acum după bâlbâiala pe care am făcut-o nu mai suntem ce am fost pentru ţările arabe. Şi atunci o poziţie fermă este absolut necesară", a mai spus Băsescu.