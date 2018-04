Bianca Pascu, la un pas de tragedie. Sabia unei adversare a fost aproape să-i străpungă gâtul

Sabrera Bianca Pascu a fost la un pas de o tragedie în meciul din sferturi, jucat contra chinezoaicei Shao Yaqi (15-14 pentru româncă). ”La un moment arma ei a intrat pe sub masca mea atingându-mă în zona gâtului. A ajuns până în zona urechii. Pot spune că am avut noroc. Putea fi mult mai rău!”, a declarat Bianca Pascu, pentru telekomsport.ro.

Mai mult decât atât, adversara din turul al doilea, elena Desppina Gorjiadou, aproape că i-a fracturat un deget de la mâna stângă. "Am umplut planşa de sânge. Dar am strâns din dinţi şi am mers mai departe", a adăugat Bianca Pascu.