Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Golurile şi cartonaşele ne pot aduce al doilea bilet "verde" al weekendului

Fenerbahce a obținut calificarea în finala Final Four a Euroligii de baschet, în timp ce Midtjylland continuă lupta pentru titlu în Superliga daneză datorită celor două goluri și a victoriei repurtate la Copenhaga. Am anticipat corect ambele evenimente, bifând un nou bilet câștigător. Profitul nu este la fel de mare pe cât am fi sperat, deoarece meciul AC Ajaccio - Le Havre a fost amânat. Astăzi investim doar pe meciuri cu o miză ridicată, programate în compeițiile interne din Germania, Franța și Olanda.