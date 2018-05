BRAVO AI STIL ALL STARS 26 MAI 2018 LIVE VIDEO KANAL D: Invitaţie la nuntă, prima gală după eliminarea Denisei. Anunţ ŞOC pe Facebook

BRAVO AI STIL ALL STARS 26 MAI 2018 LIVE VIDEO KANAL D: Este seara in care vom admira sase tinute demne de o nunta la Hollywood, este seara in care cele mai stilate concurente ne vor oferi un adevarat spectacol despre stil si atitudine la Gala din aceasta seara, cu tematica “Invitatie la nunta”. Iuliana este prima concurenta care isi prezinta momentul in Gala, insa, spre surprinderea ei, membrii juriului ii “ofera” cateva surprize, la jurizare.

“Asa cum ma asteptam sa te imbraci in aceasta Gala, asa te-ai si imbracat. Exista unin plus care imi place foarte mult, anume culoarea rochiei, este o nuanta foarte frumoasa si foarte in voga. (…) Imi place ce porti astazi pe cap, dar sa stii ca, avand in vedere ca suntem intr-o Gala si conteaza foarte mult momentul (artistic – n.r.), eu am sa iti scad doua puncte pentru poveste. (…) Este o poveste care pe mine nu ma amuza nici macar in gluma”, spune juratul Maurice Munteanu.

Iulia Albu a avut insa alta “problema” in ceea ce-o priveste pe Iuliana.

“Este o poveste cam urata, ce-i drept dar eu am sa o interpretez altfel. (…) Apreciez ca porti rosu, insa atunci cand vedem o rochie pe podium si vrem sa copiem ceva este bine sa nu arate ca un gard atarnat, ceea ce s-a intamplat cu tinuta ta din aceasta seara”, este parerea Iuliei Albu.

Care este cel mai bun moment al serii si cine este concurenta care primeste aprecierea la unison a juratilor aflati in aceasta seara, de la ora 22:00, in cadrul Galei “Invitatie la nunta”.

