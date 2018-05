BRAVO AI STIL ALL STARS 5 MAI 2018 LIVE VIDEO KANAL D: Gala "Summer Party" terminată prost pentru o concurentă. Juriul a decis

BRAVO AI STIL ALL STARS 5 MAI 2018 LIVE VIDEO KANAL D: Gala cu tematica "Summer Party" isi deschide portile sambata, de la ora 23:15, la "Bravo, ai stil! All Stars". Cele 7 concurente ramase in competitie sunt pregatite pentru a da startul petrecerilor estivale, propunand tinute noi, sexy, fresh, menite sa onoreze cu succes tematica Galei, "Summer Party", din aceasta seara.

Așteptările juraților sunt mari și vor să vadă cele mai bune ținute, dar - ca de fiecare dată - se vor încinge și spiritele. De ce? Pentru că nu toate concurentele se vor ridica la nivelul așteptărilor juraților.

BRAVO AI STIL ALL STARS 5 MAI 2018 LIVE VIDEO KANAL D: Prima concurentă din GALA SUMMER PARTY îl ia prin surprindere pe Maurice Munteanu care are o reacție neașteptată.

BRAVO AI STIL ALL STARS 5 MAI 2018 LIVE VIDEO KANAL D: "Mie mi-a plăcut foarte mult momentul! Recunosc că a fost unul extrem de complex! Adică nu s-ar aștepta nimeni ca tu să apari în platoul emisiunii 'aruncată' într-un cărucior de hypermarket. Mi se pare extrem de complex styling-ul; cine ar putea să se gândească, vreodată, să-și coafeze părul și să-și pună un inel, la 'Bravo, undefined stil! All Stars'? ... Nimeni!", este reacția ironică a lui Maurice, imediat după momentul prezentat în Gală de una dintre concurente. Vom vedea împreună despre cine este vorba!

Jurații nu se sfiesc să își exprime mulțumirea atunci când competitoarele dau dovadă de evoluție artistică și vestimentară în ton cu cerințele show-ului.

BRAVO AI STIL ALL STARS 5 MAI 2018 LIVE VIDEO KANAL D: "În mod evident, toată nebunia ta stilistică îmi place la maximum. N-am, dragă, ce sa zic! Mi-a plăcut foarte mult și momentul!", spune Raluca Bădulescu după momentul altei concurente.

Cum se vor prezenta concurentele la Gala “Summer Party”, care dintre competitoare vor reusi sa primeasca cele mai bune note din partea juratilor si cine este cea mai indragita concurenta “Bravo, ai Stil! All Stars”, in urma voturilor telespectatorilor, aflati sambata seara, de la 23:15, imediat dupa Exatlon.

BRAVO, AI STIL! ALL STARS: Silvia, ROL într-o telenovelă

Concurenta de la emisiunea difuzată pe Kanal D va juca într-o telenovelă. Anunțul a fost făcut chiar de Silvia Oana Popescu.

"Zvonul care circula prin oras s-ar putea se adevereasca si s-o vedeti curand pe Silvita voastra intr-o telenovela despre care nu pot sa va dau prea multe detalii, dar stati pe-aproape, voi iubitii mei veti fi primii care veti afla!????Sper sa fie un personaj care sa ma puna in evidenta, rolul de fata oropsita din mahala gen Marimar, data de suflet la nastere si care va ajunge Miss Univers parca nu prea ma coafeaza!

Voi ce ziceti? In ce rol m-ati vedea? Aoleu e vineri si maine vine gala, ma bazez ca ati votat cu totii... sa nu ma suparati iubitii mei!!! Vreau sa fim mereu primii! Click pe link si votati-ma gratis www.bravoaistil.kanald.ro/concurente/silvia/ Va pupilicesc pe fiecare in parte!", a fost mesajul transmis de Silvia Oana Popescu.