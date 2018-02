BRAVO AI STIL ALL STARS LIVE VIDEO KANAL D: Nebunie în gala de sâmbătă, 17 februarie: ce concurentă a fost eliminată

BRAVO AI STIL ALL STARS FEBRUARIE 2018. Ultima editie de saptamana aceasta a defilarilor „Bravo ai Stil” din timpul saptamanii, inainte de gala eliminatorie de maine, se incheie vineri, 16 februarie, cu un spectacol vestimentar pe cinste. Cate concurente vor reusi sa se ridice la asteptarile juratilor, vedem incepand cu ora 16.30.

Bravo, ai stil! All stars Astăzi, la "Bravo, ai stil! All stars", Silvia reușește, încă o dată, să creeze o reacție în lanț din partea juraților. Cu un suflu optimist, plină de entuziasm, Silvia își prezintă ținuta în fața colegelor și a juraților. Preț de câteva secunde, Cătălin Botezatu nu poate rosti niciun cuvânt. Îngrijorată, Ilinca Vandici îl întreabă pe jurat dacă a rămas fără cuvinte.

Bravo, ai stil! All stars "Da, pentru că este un outfit perfect, cap-coadă!", spune Botezatu. Ca o confirmare a spuselor acestuia, Raluca laudă talentul și efortul stilistic remarcabile din spatele ținutelor Silviei. "Este una dintre ținutele cele mai bune pe care le-am văzut până acum în acest sezon. (...) Îți spun două lucruri la care ești extraordinar de bună: în primul rând, la styling... ești excepțională, și în al doilea rând, la găsirea pieselor (vestimentare – n.r.). Efortul care se ascunde în spatele acestor ținute excepțional de bine stilizate este lăudabil!", subliniază Raluca Bădulescu.

BRAVO AI STIL ALL STARS In editia de ieri, Andreea a fost concurenta care a intrat in atelierul „Bravo ai Stil”. A avut ca tema pantalonul banana, insa fata a reusit sa se ridice la asteptarile juratilor, chiar daca la inceput nu prea parea a sti foarte bine cum sa puna in practica tema data de juriu.

BRAVO AI STIL ALL STARS In editia de ieri am vazut si un episod lacrimogen. Castigatoarea sezonului III din „Bravo, ai stil!” s-a plans ca nu este respectata de celelalte concurente, care profita de orice ocazie pentru a o ataca.

„Sunt luata la misto in fiecare zi, Ilinca. Tu nu esti cu noi in culise, ca sa vezi aceste lucruri. M-am saturat sa ma trezesc in fiecare dimineata cu ochii umflati de plans, sa vin in fiecare dimineata la filmari cu o stare de anxietate. Imi pare foarte rau pentru sustinatorii mei, dar eu, efectiv, nu ai pot”, s-a plans Iuliana.