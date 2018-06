"Eu am observat ca...am stiut ca nu a dormit deloc 24 de ore. Avea pupilele foarte dilatate, iar după ce a dormit o oră, avea pupilele foarte mici. Inseamna ceva pentru mine. Eu am avut cluburi ani de zile, știu cum merg lucrurile. Cred că cineva i-a pus ceva în băutură in seara ceea", a declarat Brigitte Sfăt, informează România TV.

Citeşte şi Poliţistul care l-a oprit în trafic pe Ilie Năstase face mărturii în premieră despre noaptea scandalului