Brigitte Sfăt, căsătorie de COŞMAR. "M-a bătut foarte tare. Am avut hematom pe splină şi fisură pe craniu!"

Brigitte Sfăt a trecut prin foarte multe situații liumită de-a lungul vieții. Vedeta a povestit la o emisiune de televiziune despre coșmarul pe care l-a trăit alături de fostul ei soț.

"M-a bătut foarte tare. Am avut hematom pe splină şi fisură pe craniu. Am fugit, am fost şi m-am ascuns, am fost la spital. El a spus că nu şi-a dat seama. Şi eu am răspuns obraznic pentru că unica mea armă este gura. M-a lovit cu capul, el a fost luptător. M-am ascuns două săptămâni. A fost foarte greu şi am umblat foarte mult la biserici şi la mănăstiri", a povestit Brigitte Sfăt.

