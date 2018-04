Budescu l-a atacat din nou pe Dică. El l-a ironizat pe antrenorul FCSB, după remiza de la Ovidiu

VIITORUL-FCSB 2-2. "Au fost două reprize total diferite. Ne-au surprins în prima repriză, puteau marca şi mai multe goluri. Finalul ne-a aparţinut însă, puteam câştiga. Pe antrenor probabil că l-a convins rezultatul ca să mă ţină pe teren. Eram conduşi şi trebuia să revenim. A fost o lovitură liberă executată foarte bine (n.r. - referitor la golul de 2-2, marcat din lovitură liberă). Exersez la antrenament astfel de execuţii", a spus Constantin Budescu la Telekom Sport. Cearta dintre Budescu şi Dică a izbucnit după meciul de la Craiova, de acum două săptămâni, când jucătorul a fost schimbat la pauză.

Referitor la meciul în sine, un alt jucător al FCSB, fundaşul dreapta Romario benzar, a declarat: "Am început foarte prost meciul, dar mă bucur că am reacţionat în prima repriză şi am egalat. Pe final puteam câştiga chiar. Sper să nu mai repetăm aceste greşeli şi cu CFR Cluj. Ştiu ce n-a mers, dar nu vreau să vorbesc în detaliu. Dormeam în ghete la început. Ne-am trezit la pauză, nu era normal să ne domine Viitorul atât de rău. Cu toţii am avut o evoluţie foarte slabă. Trebuie să luăm cele trei puncte cu CFR. Pe Naţional Arena se va decide titlul".