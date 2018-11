CALAUZIRE ZILNICA Arhanghelul Mihail. Pe ZODII, pentru LUNI 12 NOIEMBRIE 2018. Mesajul si rugaciunea zilei pentru TINE!

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Fiecare Arhanghel activeaza atribute si calitati specifice ale Creatorului si a Tot-Ceea-Ce-Este prin imensa iubire pe care o poarta. Arhanghelii servesc conform vointei divine si misiunea lor este sa ajute umanitatea si sa o acordeze la vibratiile inalte.



Arhanghelul Mihail este un arhanghel foarte puternic al carui rol principal este sa ne asigure protectie si raspunsuri clare la intrebarile noastre. El este nelimitat in timp si spatiu, fiind deci capabil sa fie alaturi in acelasi timp de fiecare om si de experientele si nevoile sale.



Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente ce aduc contributie la calatoria noastra pe Pamant si, deci, la evolutia noastra.



Un Arhanghel nu va interveni, asadar, niciodata pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi prin semne, intuitii, mesaje mai mult sau mai putin subtile sau directe, in functie de situatie si necesitate. Arhanghelii sunt coordonatorii ingerilor nostri pazitori personali.



Numele Arhanghelului Mihail inseamna "cel ce este asemenea lui Dumnezeu". Cand lucram cu el, lucram de fapt cu mana dreapta a Creatorului.



Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul iar a avea incredere in El este un lucru intelept.



Puteti citi mai multe despre acesta in cartea scrisa de Doreen Virtue numita "Miracolele Arhanghelului Mihail, un indrumar despre ingerul curajului, protectiei si pacii".



Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti.



Daca ti se repeta acelasi mesaj zile consecutive sau de mai multe ori intr-o saptamana, inseamna ca este un mesaj important pentru tine ce iti este retransmis ca sa il primesti cu adevarat.



Vei simti cu siguranta ce rol are acest mesaj pentru tine in aceasta zi, cu ce te va ajuta, cum te va imputernici, la ce intrebare sau dubiu sufletesc iti va fi de folos! Repeta astazi si rugaciunea primita de cateva ori. Sufletul tau iti va fi recunoscator.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)



ITI PRIMESTI ARIPILE DIVINE – INGER PE PAMANT



Arhanghelul Mihail iti inmaneaza o cheie energetica astazi. Aceasta cheie sacra iti decuie aripile tale eterice, permitandu-ti ca darurile si calitatile tale trimise divin sa infloreasca.



Aceasta cheie sacrs energetica iti este trimisa de Arhanghelul Mihail si este o binecuvantare puternica pentru ca tu sa ai flexibilitate divina. A sosit timp sa iti extinzi starea de constiinta si sa iti accepti aripile eterice. Energia acestei chei este un cadou dumnezeiesc care va permite aripilor tale sa se desfaca sau sa se expandeze in caz ca sunt deja deschise. Pe masura ce aripile tale infloresc, realizezi ca poti raspandi energiile de iubire, speranta, blandete, bunatate si vindecare asa cum iti sunt trimise din taramul angelic. Acum esti binecuvantat cu flexibilitatea divina. Pe masura ce constiinta ta se coreleaza cu energia scopului vietii tale, aceasta flexibilitate iti permite sa gestionezi mai eficient energiile mai joase si sa le echilibrezi fara ca tu sa mai absorbi acea negativitate. Pe masura ce aripile ti se intaresc, devii si mai constient de abilitatea ta in crestere de a simti energiile si de a citi aura. Energia acestei chei este asa de puternica incat Arhanghelul Mihail se refera la ea ca la "gratia eterica". Ia cheia cu iubire si recunostinta, tine-o simbolic langa inima ta si sa stii ca acesta este un cadou divin. Asa sa fie, asa si este!



SEMNIFICATII ALTERNATIVE: munca de caritate / canalizezi energie divina pentru vindecare / voluntariat / strangere de fonduri / congruenta dintre inima si suflet / miracole / ingrijitor / pasiunea ta are un scop / intelepciune indreptata spre oameni / rugaciuni auzite / esti prieten plin de compasiune / esti un inger pe pamant / esti sau ai copil indigo, cristal sau curcubeu.



Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma ajuti sa simt ca sunt un inger al bunatatii, ca sunt lumina, bunavointa si bucurie, in timp ce sunt impamantat si traiesc aici pe Pamant. Imprastii iubire, bunatate, blandete si lumina de vindecare oriunde este nevoie. Iti multumesc!



Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)



PROTECTIA AUREI TALE – PRIMESTI TRANDAFIRUL ROZ DE PROTECTIE

Arhanghelul Mihail te ghideaza sa vizualizezi un superb trandafir de protectie cum sta la marginea aurei tale.



Primesti azi un instrument puternic de protectie de la Arhanghelul Mihail. Ca fiinta energetica, practicile regulate de protectie energetica sunt esentiale pentru mentinerea sanatatii si starii de bine spirituale si fizice. Arhanghelul Mihail sta alaturi de tine intotdeauna ca protector al tau. Iti cere totodata sa te protejezi si tu constient in fiecare zi ; parte a acestei conexiuni constiente este sa ii ceri prezenta si asistenta in jurul tau. Chemandu-l in fiecare dimineata pe Arhanghelul Mihail, iti intaresti legatura cu El si te ajustezi la vibratia sa. Ce echipa puternica veti forma lucrand impreuna in fiecare zi, nu doar atunci cand simti ca ai probleme! Mentinand aceasta conexiune, te vei simti in siguranta si traiesti usor. Aura ta este campul de energie ce iti inconjoara corpul fizic. Vizualizand ca plasezi un trandafir roz de protectie la marginea acestei aure, tu stabilesti o granita energetica ceea ce este ca o declaratie in lume ca tot acel spatiu iti apartine tie si este sacru. Trandafirul absoarbe negativitatea si energiile toxice, plus ca actioneaza ca o alarma daca cineva sa apropie din spate si intra in spatiul tau personal. Arhanghelul Mihail urmareste trandafirul tau de protectie pe durata zilei si il mentine acolo energetic daca tu soliciti asta. Acesta este ca un sistem de alarma ce activeaza imediat prezenta sa.



SEMNIFICATII ALTERNATIVE: respecta spatiul personal al altora / ai nevoie de timp in propriul tau spatiu si departe de ceilalti / scoate-te din medii toxice / ai incredere in intuitia ta / vindecare pentru campul tau auric.



Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma faci sa ma simt in siguranta si protejat. Acum imi traiesc viata deschis si fara frica pentru ca sunt protejat divin astazi si in fiecare zi. Arhanghele Mihail, te rog sa mergi inaintea mea in iubire si protectie intotdeauna. Iti multumesc pentru ca va veghezi mereu!



Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)



CLARITATE SI INSPIRATIE – REVELATIE SACRA

Arhanghelul Mihail iti inmaneaza o cheie energetica. Aceasta cheie sacra iti aduce un moment de claritate completa ce te conduce la o mare revelatie.



Aceasta cheie sacra iti este aduca ca un binecuvantare puternica ce iti aduce o mare claritate. Arhanghelul Mihail iti livreaza aceasta cheie pentru ca te-a vazut ca te zbati ca sa intelegi complet o situatie. El iti cere sa te scoti complet din aceasta situatie sau macar pentru o scurta perioada de timp. O singurate autoimpusa te va asista in activarea acestei chei ce iti aduce o revelatie divina. O revelatie, o epifanie este un moment de completa si adevarata claritate. Un asemenea moment scurt , simplu si atat de puternic iti permite sa vezi si sa accepti fara iluzie. Este un flash de intuitie care apare din senin si care iti arata adevarata semnificatie si natura a ceva. Energia acestei chei este asa de puternica incat Arhanghelul Mihail se refera la ea ca la un fulger divin. Primeste cheia cu iubire si recunostinta, tine-o aproape de inima ta si sa stii ca acest cadou iti este trimis divin. Asa sa fie, asa si este!



SEMNIFICATII ALTERNATIVE: o viziune angelica / manifestare / o uriasa si puternica revelatie / un moment de schimbare de viata / o descoperire profunda / un moment magic in timp / o schimbare de perspectiva / o directie diferita / un gand miraculos.



Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca imi dai acces clar la destinul meu. Eliberez confuzia ci gandesc clar. Am totala claritate in toate domeniile vietii mele. Ma abandonez cu incredere Tie ca sa ma ajuti sa inteleg. Viata mea curge cu simplitate si am claritate in mintea, corpul si sufletul meu. Iti multumesc!



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.