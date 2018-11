CALAUZIRE ZILNICA Arhanghelul Mihail. Pe ZODII, pentru MARTI 13 NOIEMBRIE 2018. Mesajul si rugaciunea zilei pentru TINE

Cu totii avem probleme in viata, provocari, indoieli, intrebari dar orice problema vine cu o solutie. Arhanghelul Mihail este ne este ajutor, prieten, partener in vremuri grele si protector. Ori de cate ori te simti singur sau in nevoie de ajutor, cheama-L si vei fi ajutat. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail pentru mesajele zilnice!

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Fiecare Arhanghel activeaza atribute si calitati specifice ale Creatorului si a Tot-Ceea-Ce-Este prin imensa iubire pe care o poarta.

Arhanghelii servesc conform vointei divine si misiunea lor este sa ajute umanitatea si sa o acordeze la vibratiile inalte.

Arhanghelul Mihail este un arhanghel foarte puternic al carui rol principal este sa ne asigure protectie si raspunsuri clare la intrebarile noastre. El este nelimitat in timp si spatiu, fiind deci capabil sa fie alaturi in acelasi timp de fiecare om si de experientele si nevoile sale.

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente ce aduc contributie la calatoria noastra pe Pamant si, deci, la evolutia noastra.

Un Arhanghel nu va interveni, asadar, niciodata pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi prin semne, intuitii, mesaje mai mult sau mai putin subtile sau directe, in functie de situatie si necesitate.

Arhanghelii sunt coordonatorii ingerilor nostri pazitori personali.

Numele Arhanghelului Mihail inseamna "cel ce este asemenea lui Dumnezeu". Cand lucram cu el, lucram de fapt cu mana dreapta a Creatorului.

Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul iar a avea incredere in El este un lucru intelept.

Puteti citi mai multe despre acesta in cartea scrisa de Doreen Virtue numita "Miracolele Arhanghelului Mihail, un indrumar despre ingerul curajului, protectiei si pacii".

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti.

Daca ti se repeta acelasi mesaj zile consecutive sau de mai multe ori intr-o saptamana, inseamna ca este un mesaj important pentru tine ce iti este retransmis ca sa il primesti cu adevarat.

Vei simti cu siguranta ce rol are acest mesaj pentru tine in aceasta zi, cu ce te va ajuta, cum te va imputernici, la ce intrebare sau dubiu sufletesc iti va fi de folos! Repeta astazi si rugaciunea primita de cateva ori. Sufletul tau iti va fi recunoscator.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Copiii tai sunt vegheati de ingeri

Ingerii vor sa stii ca ei acorda o atentie deosebita copiilor tai. Ii calauzeste sa ramana in siguranta, sa isi dezvolte inzestrarile spirituale, sa isi descopere si sa isi urmeze misiunea divina personala in aceasta viata. Ingerii te asigura ca toti ingerii tai pazitori sunt demni de incredere si te influenteaza in bine.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: Misiunea ta personala in viata implica si copiii / ai asigurata o sarcina si nastere sanatoasa / o adoptie se va realiza cu succes / fa-ti timp sa fii alaturi de copiii de cristal / ingrijeste-te de copilul tau interior, jucandu-te, veselindu-te, iubindu-te / un copil din ceruri este fericit si iti trimite iubire / copiii tai sunt bine / lasa grijile privind copiii in seama lui Dumnezeu si al ingerilor.

Rugaciune: Iubiti ingeri pazitori ai copiilor mei nascuti si nenascuti, iubit Arhanghel Mihail, va multumesc ca vegheati asupra copiilor mei si le asigurati fericirea si sanatatea. Va rog sa ma calauziti cum sa cunosc cele mai bune cai de a fi un parinte bun si un adevarat model pentru copiii mei si ai altor oameni. Multumesc, multumesc, multumesc!

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

PASIUNE – URMEAZA-TI INIMA

Arhanghelul Mihail iti inmaneaza o cheie energetica. Aceasta cheie sacra iti permite sa iti urmezi scopul divin al vietii, cel pentru care ai venit aici.

Aceasta cheie sacra iti e livrata de Arhanghelul Mihail si este o binecuvantare puternica si un cadou care iti permite sa urmezi cu pasiune dorintele inimii. Arhanghelul Mihail iti reaminteste ca spiritul inseamna pasiune si ca fara pasiune, nimeni nu poate fi cu adevarat spiritual! Arhanghelul Mihail te va asista te aliniezi cu vibratiile inimii si sufletului tau. Pe masura ce imbratisezi cu pasiune scopul spiritual al vietii tale, vei simti cum iti vor creste calitatile de vointa, determinare, focusare si convingere care te sustin sa iti imbratisezi chemarea spirituala si sa iti puna visele in actiune. Aceasta cheie iti aduce in cale si oamenii si resursele financiare necesare pentru a fi asistat in manifestare. Arhanghelul Mihail iti transmite ca pasiunea este o stare modificata de constiinta care elibereaza potentialul tau interior si darurile care sunt de regula astupate de mintea ta rationala. Energia acestei chei este asa de puternica incat Arhanghelul Mihail se refera la ea ca la "Forta Conducatoare". Ia aceasta cheie cu iubire si recunostinta, tine-o simbolic langa inima ta si sa stii ca acesta este un cadou divin. Asa sa fie, asa si este!

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: intalnesti o noua iubire / intalnesti sufletul pereche / stabilesti o afacere care iti aduce bucurie / visele ti se implinesc / emotie pozitiva coplesitoare / devotament entuziast / pofta pentru viata / multa caldura sufleteasca si afectiune / stare de creatie artistica, muzica, poezie / munca pentru o cauza de caritate / geniu, miracol, euforie.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma ajuti ca viata mea sa infloreasca cu pasiune in fiecare zi. Iti permit cu recunostinta si iubire sa ma ghidezi si inspiri, pentru ca am nevoie de voi. Simt si permit cum energia creativa curge prin fiinta mea si ea duce spre idei briliante si momente de geniu pe care le recunosc ca fiind divine. Eu sunt pasionat si sunt fericit ca visele mele pozitive sunt sustinute de Univers si manifestate in realitate. Multumesc!

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Petrece mai mult timp in aer liber.

Ingerii iti trimit un mesaj, cerandu-ti sa mergi afara si sa te conectezi la energiile naturii. Aerul proaspat si racoros te va ajuta sa auzi mai usor si mai clar vocea divina, iar peisajul natural iti va relaxa trupul si mintea. Toti acesti factori reduc stresul si grijile, ceea ce iti va permite sa atragi entitati favorabile si sa manifesti dorinte la niveluri mai inalte. Gandeste-te la activitatile in aer liber ca la o investitie care iti aduce dividende in toate privintele.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: fa mai multa miscare / fa plimbari sau drumetii / fa fotografii in natura / asigura-te ca locuinta este favorabila sanatatii, curatand-o energetic / pastreaza plante si alte elemente naturale acasa ori la munca / misiunea ta personala in aceasta viata implica si mediul sau animalele / deschide ferestrele des pentru ca aerul proaspat sa poata intra acasa ori la serviciu.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc ca ma motivezi sa imi petrec mai mult timp in aer liber si sa ajuti sa ma relaxez si sa ma bucur de viata conectandu-ma cu natura.

