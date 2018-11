Căpitanul Mihai Macovei se alătura "Stejarilor" pentru meciul cu Uruguay. Vezi lotul României

Pentru aceasta partida, staff-ul tehnic format din Thomas Lièvremont - antrenor principal, Danie de Villiers si Danut Dumbrava – antrenori secunzi, a stabilit un lot de 32 de jucatori: 17 inaintasi si 15 jucatori de treisferturi. Din acestia, 5 evolueaza in Franta, 8 provin de la CSM Bucuresti, 7 de la Timisoara Saracens, 7 de la CSA Steaua, 3 de la CSM Stiinta Baia Mare, unul de la Universitatea Cluj si unul de la Clubul Scolar Sportiv Numarul 2 Baia Mare.

Fata de lotul care a pregatit meciul de saptamana trecuta cu Statele Unite ale Americii, este o singura modificare, capitanul Mihai Macovei alaturandu-se Stejarilor, anunta sute-ul frr.ro.

"Uruguay are un stil asemanator cu al Romaniei, cu inaintasi puternici, fizici, le place lupta si nu pun atat de mult accent pe jocul de treisfeturi. Trebuie sa ne pregatim foarte bine pentru ca vor pune presiune pe fiecare zona, vor fi foarte duri in contact. Va fi a patra saptamana de cantonament, oboseala a intervenit deja si va fi foarte important cum vom gestiona pregatirea pentru acest ultim meci test al lunii noiembrie", a declarat Thomas Lievremont, antrenorul principal al Stejarilor.

Jucatorii convocati pentru meciul cu Uruguay:

PILIERI: Ionel Badiu (Romains), Alexandru Savin (CSM Bucuresti), Alexandru Gordas (CSM Bucuresti), Constantin Pristavita (CSM Stiinta Baia Mare), Laurentiu Nica (Universitatea Cluj)

TALONEURI: Eugen Capatana (Timisoara Saracens), Andrei Radoi (Timisoara Saracens), Florin Bardasu (CSM Bucuresti)

LINIA A II-a: Johan Van Heerden (Perpignan), Adrian Motoc (Agen), Marian Drenceanu (Timisoara Saracens), Marius Iftimiciuc (Timisoara Saracens)

LINIA A III-a: Mihai Macovei (Colomiers), Cristian Chirica (CSM Stiinta Baia Mare), Damian Stratila (CSA Steaua), Adrian Ion (CSM Bucuresti), Razvan Ilisescu (Blagnac)

MIJLOCAS LA GRAMADA:Florin Surugiu (CSA Steaua), Tudorel Bratu (CSM Bucuresti), Valentin Calafeteanu (CSM Bucuresti)

MIJLOCAS LA DESCHIDERE: Tudor Boldor (CSA Steaua), Daniel Plai (CSA Steaua)

ARIPI: Ionut Dumitru (CSA Steaua), Robert Neagu (CSA Steaua), Vladut Zaharia (Timisoara Saracens)

CENTRI: Tangimana Fonovai (CSM Bucuresti), Florin Vlaicu (CSM Bucuresti), Vladut Popa (Timisoara Saracens), Alexandru Bucur (CSM Stiinta Baia Mare)

FUNDAS: Catalin Fercu (Timisoara Saracens), Ionel Melinte (CSA Steaua), Paul Popoaia (CSS 2 Baia Mare)

Aflata pe locul 18 in clasamentul World Rugby, Uruguay a fost in ultimii ani una din natiunile cu care Romania (locul 16 in clasament) s-a intalnit constant, cu atat mai mult cu cat Los Teros au evoluat si la World Rugby Nations Cup, competitie organizata timp de zece ani la Bucuresti. Ultima intalnire dintre cele doua echipe a fost in noiembrie 2016, cand Stejarii s-au impus cu 36-10 (22-3).