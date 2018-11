Care este Animalul asociat Spiritului tău şi ce semnificaţie are pentru tine, în funcţie de zodia ta

Dar daca ai notiuni de astrologie, stii ca nu totul poate fi descris intr-un simplu semn zodiacal. Fiecare om are o multitudine de semne astrale active in harta astrologica ce ii definesc anumite zone ale vietii. Una din aceste zone este aceea a animalului spiritului tau bazat pe semnul zodiacal.

In cultiva amerindienilor, nativilor americani strabuni, animalele asociate spiritului fiecarui om depind de anumite perioade de date de nastere si ele reflecta caracterul unei persoane. Un animal de spirit explica clar energia spirituala a omului si dorinta sa interioara profunda.

Citeste mai jos care este animalul spiritului tau in functie de semnul zodiacal ce te defineste.

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Animalul asociat spiritului Berbecului este: Soim

In astrologie, oamenii pot fi tentati sa creada ca semnul Berbecului are drept animal de spirit tot Berbecul dar nu este asa, desi ar parea previzibil. Pentru Berbec, un semn al carui combustibil este pasiunea, independenta si loialitatea, animalul de spirit este soimul.

Soimul este un lider inascut, de multe ori functionand ca mesagerul, reprezentantul principal al grupului sau al familiei sale. Soimii lucreaza extraordinar de bine in grupuri dar lucreaza si mai bine independent, pentru ca sunt spontani si uneori impulsivi. Soimii par aroganti sau egotici, dar doar pentru ca emana asa de multa incredere in tot ce fac pe toate aspectele vietii. Acesti oameni nu se tem vreodata sa ia initiativa. Si, in ciuda ambalajului dur, in interiorul lor sunt plini de compasiune. Ei isi pretuiesc relatiile mai presus de orice. Pasionati din cale afara, soimii sunt foarte adaptabili si deschisi la idei noi.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Animalul asociat spiritului Taur este: Castor

Zodia Taurului este de regula conectata la animalul taur, cunoscut pentru personalitatea sa incapatanata si rigida. Dar animalul de spirit al zodiei Taurului, conform stravechilor amerindieni, este castorul. Castorul, desi un animal mic dar foarte cutezator, se adapteaza rapid si depaseste orice obstacol ce ii sta in cale.

Castorii au o rezerva nelimitata de timp si rabdare, ceea ce ii face unul din cei mai valorosi lucratori. Sunt foarte strategici, isteti, plini de resurse si spirituali. Dar castorii trebuie sa fie atenti sa nu indeparteze oamenii cu atitudinea lor "ori ca mine, ori deloc". Ei trebuie sa invete cum sa fie umili si sa nu cedeze tendintei lor de a fi din cale afara de posesivi, de a pune presiune si de a fi chiar lasi. In adancul lor, castorii sunt plini de compasiune, loiali, cu multe resurse, prieteni si iubiti generosi atunci cand nu se tem sa se lase sa straluceasca.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Animalul asociat spiritului Gemeni este: Caprioara

Gemenii sunt cunoscuti ca fiind semnul dublu al zodiacului, un semn care reuneste o multitudine de personalitati, provocari si distractier. Asadar, nu este surprinzator faptul ca animalul asociat spiritului lor este caprioara. Caprioarele sunt incredibil de energice, spirituale si foarte inteligente. O caprioara nu se teme sa se faca de ras cat timp primeste o cascada de rasete de la privitorii ei.

Gemenii sunt vorbitori extraordinari, savurand iesiri la cina sau cu prietenii oriunde. Acest animal spiritual te atentioneaza sa nu devii vanitos. Bazeaza-te pe carisma ta nemaipomenita si pe personalitatea ta ca sa atragi oamenii. Caprioara poate fi foarte protectoare si inspirationala fata de perechea ei perfecta, desi pretentioasa in iubire. Acest semn are tendinta de a fi nerabdator, schimbator ca dispozitie si chiar lenes atunci cand sunt plictisiti sau se profita de ei. Ei traiesc usor din necunoscut, nu se cramponeaza de rutina si stabilitate.

