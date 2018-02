Carmen Dan, precizări despre SALARIILE POLIŢIŞTILOR. Ce se întâmplă după REVOLUŢIA FISCALĂ

Carmen Dan a dat asigurări la România TV că salariile angajaţilor MAI nu vor scădea.

"În MAI salariile nu scad şi am arătat cu cât au crescut, de-aia este şi concludent acest grafic. M-aş duce către agentul de poliţie, pentru că e important de precizat că într-un an au crescut salariile cu 20%. Am venit şi cu un salariu din zona subofiţerilor. Ministrul trebuie să fie preocupat de beneficiul salarial şi în ceea ce priveşte jandarmeria şi pompierii. Lucrurile sunt evidente: sunt şi salarii care vor scădea. Şi am indicat acele 30 de salarii din vârful nivelului de salarizare, salarii care depăşeau, ca şi cuantum grila instituită în legea salarizării", a spus Carmen Dan la România TV.

Revoluţia fiscală. Salariile poliţiştilor scad cu sute de lei. Unii dintre angajaţii din educaţie ar trebui să vină cu bani de acasă

Ministrul a spus că nici personalul civil nu are de suferit din punct de vedere al salariilor: "Şi personalul civil a beneficiat de o majorare de 15% în 2017. Se va regăsi şi acolo această creştere, e adevărat, pe net, de 3-4%. Am spus care au fost creşterile salariale: poliţiştii 10%, militarii 15% şi personalul contractual 15%".

Carmen Dan a mai declarat că mesajul conform căruia poliţiştii vor lucra doar opt ore pe zi, în intervalul 8:00- 16:00, este "iresponsabil" şi a apărut "din dorinţa de manipulare".

"Este un mesaj iresponsabil, pentru că Poliţia trebuie să rămână o instituţie serioasă, o instituţie care asigură un serviciu permanent, pentru că acesta este specificul activităţii de Poliţie şi nu numai al activităţii de Poliţie, acesta este specificul acestui minister. Ca şi cum Poliţia ar fi o firmă privată, ca şi cum ne-am anunţa intrarea în faliment, ca şi cum am închide şi am pleca cu toţii acasă. De asta spun că există o iresponsabilitate", a afirmat Carmen Dan.

Carmen Dan: Cel mai mic venit din poliţie depăşeşte 3.000 de lei. La vechime mare, poate ajunge la 5.000 de lei

Ministerul Afacerilor Interne a dat asigurări populaţiei că agenţii şi ofiţerii de poliţie vor lucra în ture 24 de ore din 24 şi că "Poliţia va fi prezentă atunci când comunitatea va avea nevoie de sprijinul ei".

"Cert este că acest mesaj s-a transmis în spaţiul public. Cert este că, din punctul meu de vedere, acest mesaj are urmarea de a transmite o stare de panică în rândul cetăţenilor şi tocmai de aceea este un mesaj iresponsabil. Bineînţeles că nu se va întâmpla aşa. Vreau să spun că asigurarea acestei continuităţi a activităţii muncii de poliţie este un fapt. Întotdeauna activitatea Poliţiei a fost organizată pentru asigurarea acestei permanenţă. Eu am dat un termen de două săptămâni şefului Poliţiei Române pentru a se asigura că această continuitate, prin serviciu în ture, 24 din 24 de ore, este asigurată punctual la nivelul fiecărei structuri", a mai spus Carmen Dan.