Carmen Şerban se căsătoreşte: "Am şi un iubit, dar deocamdată nu am inel de la el. O să fac şi un copil"

Chiar dacă are 46 de ani, Carmen Șerban a declarat că este pregătită să se căsătorească și, mai mult, să devină mamă. De asemenea, îndrăgita artista a povestit şi cum a petrecut petrecerea dintre ani.

„Voi creşte financiar, profesional în noul an. Am cântat în Roman de Revelion, moldovenii sunt foarte primitori, ştiu să se distreze… Eu i-am făcut o surpriză, l-am luat de mână şi la 12 noaptea, în trecerea în noul an, i-am cântat o melodie, dar între noi e o relaţie strict profesională… Prietenii mei mi-au spus că se simţeau obosiţi, iar eu am avut aceste stări de depresie, aşa încât m-am rugat foarte mult, asta m-a ajutat, m-am trezit dimineaţa mult mai energică şi mai bine.

O să mă mărit şi eu. Am avut o cântare în Dubai la sfârşitul anului trecut, a două zi după cântare am mers să ne plimbăm şi am urcat nişte scări şi am căzut. Aşa că mi-am spus, anul ăsta mă mărit! Mai vin o dată în Dubai şi îmi găsesc un bărbat şi uite m-au sunat nişte oameni să mă cheme din nou în Dubai. Anul asta, vreau, nu vreau, mă mărit. Am şi un iubit, dar deocamdată nu am inel de la el. O să fac şi un copil, dacă dă Domnul, nu mă opun!”, a spus Carmen Şerban, potrivit Cancan.