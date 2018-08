Caşcaval de casă

Mod de preparare Cascaval de casa

Punem laptele la fiert, iar branza de vaci o maruntim la robotul de bucatarie.

Cand laptele incepe sa fiarba adaugam branza de vaci si amestecam mereu cu o lingura de lemn. Lasam pe foc in jur de 5 minute pana se formeaza zerul.

Luam de pe foc si punem branza la scurs in sita/tifon.

Dupa ce branza s-a scurs foarte bine de zer (de preferat sa lasam peste noapte), o dam prin razatoare/robot pentru a iesi un cascaval fin.

Separat intr-un vas de tuci, punem untul la topit si adaugam branza maruntita.

Intr-un castronel, batem oul cu sare si bicarbonat si apoi il turnam peste branza. Din acest moment, amestecam in continuu avand grija sa nu se lipeasca si cand compozitia devine crema, atunci dam vasul deoparte.

Crema de branza o turnam in vase (eu am pus in cutii de margarina tapetate cu folie alimentara) si o lasam la racit si intarit.

Ingredientele si cantitatile sunt aici.