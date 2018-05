CASTIGATOR EXATLON ROMANIA 2018: Anunţ de ultimă oră de la Kanal D despre premiul de 100.000 de euro

Câștigătorul Exatlon România se alege miercuri, 23 mai, a anunțat postul de televiziune Kanal D, într-un comunicat de presă. Cea mai îndrăgită competiție sportivă din România se termină!

„Exatlon”, formatul TV care a revolutionat genul reality cucerind o tara intreaga inca de la prima difuzare, se apropie cu pasi repezi de finalul atat de asteptat, ce va aduce invingatorului premiul de 100.000 de Euro. Miercuri, 23 mai, va avea loc ultima Arena, cea care va decide castigatorul „Exatlon”. Transmisiunea va fi in direct, la Kanal D, incepand cu ora 19:45.

Dupa patru luni de intensitate maxima, timp in care concurentii au avut de strabatut o adevarata calatorie a transformarii si a performantei sportive, a cautarii de sine si a raportarii corecte la ceilalti, iata ca vine si momentul deznodamantului. Toti cei ramasi in acest moment in concurs, fie ca este vorba de Razboinici, fie de Faimosi, au dovedit ca isi merita locul in competitie. Oricare dintre ei are sanse uriase la marele premiu. Ramane insa de vazut care concurent a atras cel mai mult aprecierea publicului, pentru ca votul telespectatorilor va face departajarea finala.