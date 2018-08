Ce culoare are aura zodiei tale?

Rosu

Zodii: Berbec, Scorpion

Cele doua zodii au numeroase trasaturi de caracter comune. Berbecii si Scorpionii sunt oameni care tin foarte mult la orgoliul lor. Sunt spirite cultivate dar uneori, cad in pacatul arogantei.

O tonalitate foarte puternica de rosu duce la un caracter relativ agresiv si foarte energic. Ambele zodii se agita usor si traiesc numeroase perioade de incordare nervoasa. In acelasi timp, sunt oameni foarte realisti si au foarte multa vointa.

Atat din punct de vedere fizic dar si psihic, aura rosie le da multa putere si taria de a trece peste orice obstacol. Pun foarte mult pret pe viata amoroasa si este un aspect major in destinul lor. Insa de cele mai multe ori, au ochii legati si confunda pasiunea cu dragostea adevarata.

Roz

Zodie: Taur

In general, Taurii sunt oameni onesti si usor de multumit. Bstiu sa vada partea plina a paharului chiar si atunci cand situatia devine critica. De regula cauta armonia si echilibrul, asa cum o arata si aura lor. Rozul este combinatia ideala dintre albul puritatii si rosul pasional.

Cei mai multi dintre Tauri sunt oameni foarte iubitori si sensibili dar isi ascund cu multa maiestrie latura fragila. Tin foarte mult la oamenii din jurul lor insa daca se simt raniti, iar acest lucru se intampla destul de des, au tendinta sa se interiorizeze si sa stranga multa energie negativa.

Se vor achita de datoriile karmice doar atunci cand vor invata sa se deschida mai mult si sa isi insuseasca lectii de viata din fiecare lovitura data de destin.

Cei cu aura roz sunt persoane foarte speciale si au de multe ori abilitati extrasenzoriale de factura auditiva. Fiind insa o trasatura atat de subtila, putini dintre ei ajung sa o dezvolte. Pot percepe cuvinte, soapte sau fragmente muzicale din alte planuri de existenta pe care altii nu le aud.

Galben

Zodie: Gemeni

Galbenul este culoarea energiei, a inteligentei si a optimismului. Iata un portret exact al Gemenilor. Nuantele puternice de galben din aura le confera acestora multa energie, inclusiv pe plan mental.

Spiritul lor cauta cunoasterea si tinde catre perfectiune, in ciuda faptului ca natura umana a Gemenilor este destul de superficiala. Au adevarate dileme atunci cand vine vorba sa prinda radacini. Acest lucru nu se intampla pentru ca sunt nestatornici sau nehotarati ci pentru ca vor sa faca foarte multe in acelasi timp.

Au stofa de conducatori si pot ajunge foarte usor in fruntea unui grup dar vor trai permanent cu teama ca se vor prabusi la scurt timp dupa ce vor ajunge foarte sus. Cu toate acestea, isi vor asuma riscuri si vor refuza sa se lase coplesiti de frici sau responsabilitati.

Argintiu

Zodie: Rac

Cei nascuti in aceasta zodie sunt puternic influentati de Luna iar culoarea aurei lor este semnul intuitiei puternice si a perceptiei extrasenzoriale. Sunt telepati innascuti si proiecteaza cu usurinta tot ceea ce simt asupra celorlalti.

Ei trebuie sa aiba foarte multa grija la energia pe care o emana. Aura din jurul lor este atat de puternica incat ii poate afecta definitiv pe ceilalti. De aceea, Racii au o datorie karmica foarte greu de platit.

Nu sunt cei mai echilibrati oameni din lume si se lasa dominati de sentimente. Desi de cele mai multa ori sunt iubitori si pacifisti, in momentele de furie se pot transforma intr-o adevarata forta distrugatoare.

Portocaliu

Zodie: Leu

Aura portocalie denota emotii intense si stabile, exact asa cum le resimt Leii. Nativii acestei zodii sunt oameni foarte rezistenti atat din punct de vedere fizic dar si psihic. Au o stare de sanatate foarte buna, in general si sunt plini de vigoare.

Leii sunt perfectionisti din fire si acorda o atentie prea mare detaliilor lipsite de importanta. Orgoliul lor ii impiedica sa isi recunoasca defectele iar acest lucru poate fi un blocaj. De aceea, nu ajung intotdeauna sa isi plateasca datoria karmica. Pentru a evolua la urmatorul stadiu al existentei lor, cei nascuti sub semnul Leului trebuie sa invete valoarea modestiei.

Atunci cand aura lor este o combinatie de galben cu portocaliu sau pur si simplu un oranj foarte luminos este semn ca sunt oameni cu mari inclinatii stiintifice care pot face descoperiri semnificative pentru cursul umanitatii.

Verde

Zodii: Fecioara, Balanta

Nativii acestor zodii trebuie sa fie foarte atenti in general cu sanatatea lor. Aura verde este direct responsabila cu starea inimii si a plamanilor. De aceea, este indicat mai mult decat in cazul altora sa acorde importanta medicilor, sa aiba o alimentatie corecta si sa evite obiceiul fumatului.

Verdele este culoarea oamenilor sociabili si foarte deschisi, cu inclinatie catre arta si simtul estetic foarte bine dezvoltat. Le place sa fie in compania celorlalti si sunt rare momentele in care Fecioarele si Balantele simt nevoia sa se inchida in sine.

Nici ei nu sunt scutiti de datoriile karmice. Ambele zodii trebuie sa invete sa-si lase imaginatia sa zboare libera si sa nu se mai agate de ideile fixe. Marele lor avantaj este ca au un psihic foarte puternic si sunt greu de zdruncinat.

Se adapteaza relativ usor la schimbari insa de regula, le place sa urmeze un program fix, stabilit din timp. Sunt foarte punctuali si asteapta acelasi lucru si de la ceilalti. De fapt, acesta este unul dintre cele cateva lucruri pe care Balantele si Fecioarele nu il pot tolera: lipsa de punctualitate.

Albastru regal

Zodii: Sagetator, Varsator

Cu o aura albastra sunt daruiti acei oameni care cauta sa-si inalte spiritul insa cunosc fericirile aduse de blajinitate si modestie.

Sagetatorii si Varsatorii sunt oameni visatori, de o mare delicatete sufleteasca impletita armonios cu seninatate si vointa. Au o forta de munca imposibil de egalat si au mari calitati de conducatori. Daca ajung la putere, sunt drepti si chibzuiti, cu mare dragoste pentru oameni si justitie.

Nu suporta sa vada ca cineva este pedepsit pe nedrept si nici nu pot accepta ca omul care a calcat stramb din voia sa sa nu-si primeasca plata pentru faptele rele. Sunt insa intransigenti iar acest lucru le va ingreuna karma. Trebuie sa invete ca intre alb si negru, exista si gri.

Asemenea Racilor, si ei au mari puteri extrasenzoriale pe care insa le pot pierde cu timpul, daca nu le cultiva.

Negru

Zodie: Capricorn

In ciuda conotatiei pe care o are, o aura neagra nu este prevestitoare de rele. Ce-i drept, Capricornii sunt poate una dintre cele mai complexe semne zodiacale. In ei se reincarneaza sufletele batrane care au o datorie karmica grea si apasatoare. Insa Universul nu-ti trimite niciodata mai mult decat poti duce.

Aura neagra absoarbe lumina, o transforma si o interiorizeaza. Mai mult de atat, din haosul negru se naste lumina. Femeile nascute in Capricorn trebuie sa fie foarte atente la corpul lor si sa invete sa ii interpreteze semnele.

Pot avea pierderi subite de sarcina sau probleme majore cu organele reproducatoare. Pentru a evita astfel de situatii, ele trebuie sa invete nu doar sa absoarba energia pozitiva ci sa se elibereze de cea negativa.

De cele mai multe ori, Capricornii sunt in stransa legatura cu intamplarile din vietile anterioare. De aceea, viseaza lucruri pe care nu si le pot explica sau nu stiu cum sa le interpreteze. De asemenea, pot avea sentimente de deja-vu in cele mai nepotrivite momente.

Indigo, violet

Zodie: Pesti

ceasta este zodia sufletelor pure, tinere, aflate la prima reincarnare. Sunt in stransa legatura cu al treilea ochi. Cei nascuti in Pesti au posibilitatea sa se ridice la un nivel de cunoastere superior si isi pot plati datoriile karmice inca din prima viata, fara sa mai fie nevoiti sa treaca prin ciclul de reincarnari.

Sunt oameni sensibili si foarte receptivi la nevoile celorlalti. Au viziuni largi asupra lumii si sunt gata mereu sa ii ajute pe cei din jurul lor, chiar si inainte ca acestia sa o ceara. Poti spune despre ei ca isi duc existenta cu un picior in spatiul teluric si celalalt in spatiul astral.

Au o intuitie puternica si daca invata sa isi asculte vocea interioara, vor descoperi cum sa isi deschida al treilea ochi si sa treaca la nivelul superior de existenta.