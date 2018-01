Ce fructe previn apariţia cancerului

Rodia previne cancerul de sân

Antioxindați se găsesc și în rodie, fructul care are efect vindecător și de prevenire în diverse tipuri de cancer: de sân, de colon, de plămâni sau de prostată.



Kiwi apără plămânii și ficatul



Antioxindații și vitamina C pe care le conțin fructele kiwi previn efectele radicalilor liberi și stresul oxidativ care poate duce și la apariția cancerului mamar ori a unor tumori maligne la plămâni, la ficat.



Citricele protejează stomacul



Portocală, grepfrut, lămâie, mandarină, clementină, pomelo – toate reprezintă surse bune de vitamina C, îți asigură necesarul zilnic de fibre, potasiu, acid folic și, în același timp, previn forme de cancer precum cel de stomac, laringian sau faringian.

Ananasul încetinește evoluția cancerului



Prezența în compoziția ananasului a unei enzime care se numește bromelină face din acest fruct unul cu efect anticancer. Bromelina afectează structura tumorilor, stopând sau încetinind evoluția cancerului, și influențează pozitiv dezvoltarea normală a celulelor sănătoase.



Merele opresc extinderea celulelor canceroase



Un măr pe zi ține doctorul departe din mai multe motive. Unul dintre ele este acela că au în compoziție procianidină, o substanță care distruge celulele canceroase. Un alt motiv este prezența în coaja de măr a unor compuși numiți triterpenoide care stopează creșterea celulelor canceroase, îndeosebi a acelora depistate la ficat, sâni sau colon.

