Ce înseamnă când simti miros de ţigară sau îţi pâlpâie becul? Răspunsurile îţi vor da fiori

Ti s-a intamplat vreodata sa simti miros de tigara, fara ca in casa sa fie vreun fumator? Sau au fost momente cand ti-a palpait becul, fara sa fie vreo fluctuatie de energie electrica? Te-ai intrebat vreodata ce semnificatie au aceste evenimente? Rebecca Rosen vorbeste in cartea "What the Dead Have Taught Me About Living Well" (Ce m-au invatat mortii despre cum sa traiesti sanatos) despre cum incearca cei dragi, trecuti in nefiinta, sa intre in legatura cu noi.