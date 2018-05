Ce se întâmplă cu antenorul de la FCSB în viitorul sezon. Ce telefon a dat Marius Şumudică după ce a fost dat afară din Turcia

Rapidist pur-sânge, Şumi nu va colabora niciodată cu Becali la FCSB, din respect pentru suflarea giuleşteană. Deşi în presă s-a vorbit despre fostul antrenor al lui Kayserispor ca despre un posibil înlocuitor al lui Dică, în condiţiile în care acesta din urmă e o dezamăgire totală ca tehnician, nimic nu este adevărat.

Tehnicianul care a ieşit campion cu Astra a mărturisit că a simţit chiar nevoia să îl sune pe omologoul de pe banca vicecampioanei, pentru a lămuri toate diferendele.

"L-am sunat astăzi pe domnul Nicolae Dică şi am vorbit cu el. I-am spus că nu mă interesează postul de la Steaua şi că îi doresc baftă în cupele europene. Din ce am vorbit cu el, va continua acolo. Am vorbit mult cu el, vreo 20 de minute. Am discutat despre antrenorat, despre jucătorii pe care îi are sub comandă", a dezvăluit Şumudică, la Digi Sport, în cadrul emisiunii Fotbal Club.

În ceea ce îl priveşte pe el, Şumi a ratat varianta Bursaspor, după ce candidatul la preşedinţia clubului care îl dorea cu orice preţ a pierdut alegerile. În acest moment, tehnicianul e în discuţii cu alte două formaţii de pe Bosfor. "Până la finalul săptămânii cred că o să aflaţi unde mă voi duce", a mai spus antrenorul, la Fotbal Club.