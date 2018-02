Ce se întâmplă în corpul tău după despărţire. Transformări pe care nici nu le bănuiai

Toata lumea este fericita cand este indragostita. Fericirea este rezultatul eliberarii in organism a unor hormoni ai starii de bine,precum oxitocina si dopamine. Cand ai inima franta, hormonii fericirii sunt anihilati de alti hormoni, ai stresului, epinefrina si cortizol. Astfel, fericirea este inlocuita de stres si anxietate.

Slabirea sistemului imunitar

Din cauza hormonilor stresului care cuceresc intregul organism dupa despartire, se slabeste sistemul imunitar. Deseori, persoana se va simti bolnava si chiar pot aparea episoade de febra, gripa, raceala, infectii etc.

Modificari in dieta

Sub influenta negativa a stresului, oamenii se refugiaza, dupa despartire, in alimente care le fac foarte rau: dulciuri, alimente sarate, grasimi si carbohidrati. De aici rezulta acumularea de kilograme in plus.

Disfunctii sexuale

Ultimul lucru la care se gandeste o persoana cu inima franta este sexul. Si chiar daca incearca sa faca sex, ceilalti simt imediat. Pur si simplu corpul lor nu ofera raspunsul sexual obisnuit. Acest lucru este valabil atat in cazul femeilor, cat si in cazul barbatilor.

