Klaus Iohannis, despre anunţul premierului Dăncilă legat de vizita Papei Francisc în România: "Cred că nu a înţeles doamna"

"Daţi-mi voie să cred că nu a înţeles doamna foarte bine despre ce s-a vorbit acolo. Am urmărit întreaga evoluţie şi a apărut şi comunicatul oficial al Vaticanului şi acolo se spune că s-a vorbit despre preşedinţia CE în prima parte a anului 2019. Doamna a înţeles că e vorba de vizită, nu de presedinţie", a afirmat Iohannis, întrebat despre anunţul făcut de premierul Viorica Dăncilă referitor la vizita Suveranului Pontif în România.

Şeful statului a adăugat că are informaţii în acest sens, însă în relaţia cu Vaticanul există reguli şi norme foarte clare.

"Atunci când vor fi lămurite toate detaliile, se va anunţa simultan de către Vatican şi de către Administraţia Prezidenţială, nu de alţi vizitatori", a spus preşedintele.

Papa Francisc va veni în România la începutul lui 2019, a confirmat vineri, pentru Antena 3, premierul Viorica Dăncilă.

"Mi-a pus întrebări dacă în România oamenii au credinţă, dacă există înţelegere între ordocşi şi catolici şi i-am spus că da. M-a întrebat dacă am puterea să duc la sfârşit acest mandat. Am spus că da. Mi-a spus că la începutul anului viitor va veni în România (...) Am discutat despre faptul că sunt prima femeie prim-ministru în România, l-a bucurat acest lucru. M-a întrebat cum văd provocările din România", a declarat premierul Viorica Dăncilă, într-un interviu pentru Antena 3.

Anunţul unei vizite a Suveranului Pontif se face simultan de Sfăntul Scaun şi Preşedinţia României a scris într-o postare pe pagina sa de Facebook, preotul Francisc Doboş, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei romano-catolice Bucureşti.

Purtătorul de cuvânt spune că a fost "rugat" de către nunţiul apostolic în România, Miguel Maury Buendía să facă o precizare pentru presă în acest sens şi remarcă faptul că Sfântul Scaun nu a făcut nicio referire despre o viitoare vizită a Papei Francisc în România după ce premierul Viorica Dăncilă a fost primită în audienţă la Vatican.

"Vizita Papei în România. Nunţiul Apostolic în România, E.S. Miguel Maury Buendía, m-a rugat să fac o precizare pentru presă: Când se va stabili vizita Papei Francisc în ţara noastră, anunţul acesteia va fi făcut simultan de cele două părţi: Statul Vatican (Sf. Scaun) şi Preşedinţia României", se spune în postarea lui Doboş de pe Facebook.

