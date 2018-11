Ce trebuie să ştii despre naşterea naturală după o cezariană. Avantaje, dezavantaje şi recomandări

Nasterea prin cezariana la cerere a devenit tot mai frecventa in Romania in ultimii ani, iar de cele mai multe ori motivele invocate au legatura cu frica de durere sau teama legata de posibilele rupturi perineale la nastere, avertizeaza specialistii. Vestea buna este ca trendul in Romania incepe sa-l urmeze pe cel international, astfel ca din ce in ce mai multe gravide aleg sa nasca natural dupa cezariana. Daca ai ales nasterea prin cezariana, trebuie sa stii ca dupa ea este posibil sa nasti natural.

Nasterea naturala dupa cezariana, incurajata la nivel international

Daca o femeie a nascut prin cezariana si isi doreste apoi o nastere naturala, acest lucru se poate face dupa ce trece un an de la operatia de cezariana. "In absenta contraindicatiilor specifice, la minim un an de la operatia cezariana se poate obtine o noua sarcina si se poate incerca nasterea naturala. Fiecare caz este analizat individual, in functie de experienta clinica a obstetricianului curant", sustine dr. Radu Botezatu, medic specialist obstetrica ginecologie la Peltecu Medical.

Numarul romancelor care nasc natural dupa cezariana este de ordinul sutelor

Acest tip de nastere poate sa prezinte foarte multe riscuri, de aceea se practica doar izolat in centrele universitare din tara. O statistica oficiala inca nu exista, insa numarul celor care reusesc sa nasca natural dupa cezariana este de ordinul sutelor, ne spune dr. Radu Botezatu, medic specialist obstetrica ginecologie la Peltecu Medical.

"In spitalul Filantropia din Bucuresti se incurajeaza si se practica de rutina acest tip de nastere, spitalul fiind pregatit pentru interventia de urgenta in cazul complicatiilor. Gravidele insa trebuie sa inteleaga ca monitorizarea acestui tip de travaliu este foarte complexa, plecand de la semne clinice pana la monitorizare avansata fetala, iar decizia de a termina nasterea prin operatie cezariana in cazul aparitiei suspiciunilor unor complicatii poate fi luata uneori foarte rapid", spune medicul.

Citeste continuarea pe superbebe.ro: