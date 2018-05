Cea mai mare ţeapă din supermarketuri. Ce fac angajaţii fără ca tu să îţi dai seama

Sigur ti s-a intamplat sa te duci in supermarket pentru cateva produse si ai iesit de acolo cu cel putin doua plase si cu bani mult mai putini. Nu este neaparat vina ta, ci a supermarketurilor, care pun in aplicare tot felul de strategii prin care sa te faca sa cumperi cat mai multe. Incercam sa te invatam cum sa nu cazi in aceste plase.