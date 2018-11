Cele mai comune probleme de piele la copii

1. Dermatofitoza

Dermatofitoza este o afectiune localizata la nivelul pielii si este determinata de ciuperci numite dermatofite care traiesc in celulele moarte de piele, par sau unghii. Aceasta se manifesta prin aparitia unei zone umflate, rosii, solzoase. Apoi zona devine ca un inel si este insotita de senzatii de mancarime. Marginile inelului sunt fie cu blistere, fie cu scuame. Dermatofitoza se ia prin contact piele-piele cu un om sau un animal. Copiii mai pot lua boala prin folosirea acelorasi prosoape sau impartirea jucariilor. Medicul va recomanda pentru tratament o crema antifungica.

2. Eritem infectios

Eritemul infectios este o boala usoara, care trece in cateva saptamani. Boala debuteaza cu simptome de gripa. Fata este luminoasa, dupa care urmeaza inrosirea pielii. Eritemul infectios se raspandeste prin tuse si stranut. Boala trece cu multa odihna, lichide din belsug si analgezice (NU dati copiilor aspirina). Cereti sfatul medicului in ceea ce priveste tratamentul. Daca cel mic are eritem infectios, iar mama este insarcinata, trebuie consultat medicul.

Boala este extrem de contagioasa, se raspandeste foarte repede si se manifesta prin blistere sau puncte rosii cu senzatii puternice de mancarime pe tot corpul. Boala debuteaza cu puncte rosii, care apoi se transforma in blistere, apoi blisterele se sparg, se usuca si apare o crusta. Consulta medicul in ceea ce priveste vaccinul antivaricela.

