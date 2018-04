Cele mai puternice afirmaţii pozitive! Îţi schimbă viaţa dacă le foloseşti cum trebuie

Afirmatiile pozitive pot inlocui credintele limitative cu altele care sa reflecte natura noastra divina si sa ne ajute sa avem o viata mai sanatoasa, fericita si abundenta.

Afirmatii pozitive. Cel mai bune momente ale zile pentru repetarea afirmatiilor pozitive

Imediat dupa ce te-ai trezit. Dupa ce ai deschis ochii, incepe sa repeti afirmatiile. In acest fel vei stabili vibratia zilei. Apoi, imediat ce ai inceput sa mergi, mai ai acces la mintea subconstienta, ceea ce ajuta la transformarea credintelor. Poti scrie pe o foaie pe care sa o ai langa pat afirmatiile pe care vrei sa le repeti si pe care iti poate fi dificil sa ti le amintesti dupa ce ai avut un vis intens.

Chiar inainte de a adormi. Stabilirea intentiilor inainte de a adormi te ajuta sa le internalizezi intr-o stare constienta largita pe care o avem in timpul visului. In acele momente, afirmatiile vor depasi cu usurinta barierele are ne impiedica de obicei sa accesam aceasta parte a mintii noastre.

In timpul meditatiei si imediat dupa ea. Meditatia ne permita sa oprim gandirea si sa accesam nivele mai profunde ale constiintei si focusului. In aceasta stare receptiva sugestiile simple sunt mai puternice decat in mod normal si pot penetra si altera mai usor credintele noastre limitative.

De fiecare data cand iti aduci aminte in timpul zilei. Cu atentie totusi, folosirea lor excesiva creste riscul de a-si pierde puterea si semnificatia. Va trebui sa fii deschis si pregatit pentru schimbarea credintelor altfel le poti repeta la nesfarsit fara ca afirmatiile sa produca vreo schimbare.

Urmatoarele afirmatii pozitive puternice si adevaruri spirituale profunde ar trebui tratate cu respect. Exploreaza-le, invata de la ele si internalizeaza-le.

1. Am mereu la dispozitie abundenta nelimitata

Tot ce ai de facut este sa constientizezi si sa accepti acest adevar. Afla cum poti scapa de credintele limitative constiente sau subconstiente. Universul ofera abundenta nelimitata si iti pune la dispozitie tot ce ai nevoie. Doar tu ai abilitatea de a depasi credintele nelimitate.

1.Sunt creatorul vietii mele

Tu si nimeni altcineva esti creatorul propriei realitati. Insa pana nu devii constient de acest fapt si sa incepi sa lucrezi in aceasta directie oferi puterea aceasta altora si le permiti fortelor din exterior sa iti influenteze si sa-ti defineasca realitatea asa ca iluzia potrivit careia nu ai control este perpetuata. Doar cand esti pregatit sa-ti asumi responsabilitatea pentru tot ce ai creat in viata ta, vei putea sa iei controlul.

