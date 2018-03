CFR Călători are un nou şef. Leon Bărbulescu l-a înlocuit pe Iosif Szentes

De profesie inginer, Leon Bărbulescu are o carieră de 36 de ani în domeniul feroviar, ultima funcţie deţinută fiind cea de director proiecte contracte în cadrul Electrificare CFR.

"De asemenea, în perioada 1990-2013 a mai ocupat diferite funcţii de conducere în cadrul CFR Călători, iar între 2013-2014 a fost director coordonator proiecte europene, director general adjunct proiecte europene şi director achiziţii contracte în cadrul CNCF CFR SA", se arată în comunicat.

Szentes a anunţat miercuri, printr-o postare pe Facebook, că nu mai ocupă funcţia de director general al companiei.

"Începând de azi nu mai sunt director general al CFR Calatori. Vă mulţumesc tuturor pentru ce aţi făcut şi veţi face în continuare pentru CFR Călători. Vă mulţumesc de asemenea pentru susţinere. Nu ştiu dacă am făcut tot ce trebuia ...dar am inima împăcată că am făcut cu bună credinţă tot ce am putut în contextul dat. Sufletul meu va rămâne alături de domeniul feroviar, de voi toţi ceferiştii şi pasionaţii adevăraţi de cale ferată", a scris Szentes.

Iosif Szentes a fost numit director general al companiei CFR Călători la 10 martie 2015. În ianuarie 2018, mandatul lui Iosif Szentes a fost prelungit cu două luni şi urma să expire pe 22 martie.

CFR Călători estimează pierderi de 367,68 milioane lei în acest an şi venituri totale de 2,08 miliarde lei, potrivit proiectului privind bugetul de venituri şi cheltuieli publicat recent de acţionarul majoritar, Ministerul Transporturilor.

