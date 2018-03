CFR CLUJ FCSB (ora 20:45) LIVE STREAM ONLINE VIDEO DIGI SPORT TELEKOM SPORT în PLAY-OFF LIGA 1

CFR CLUJ FCSB LIVE STREAM ONLINE VIDEO DIGI SPORT TELEKOM SPORT. CCA a decis ca Ovidiu Haţegan să arbitreze meciul CFR CLUJ FCSB LIVE STREAM ONLINE VIDEO DIGI SPORT TELEKOM SPORT. Acesta va fi ajutat de asistenţii Octavian Şovre şi Sebastian Gheorghe şi de rezerba Robert Dumitru. Observator de arbitri va fi Eduard Dumitrescu, iar LPF va fi reprezentată de Constantin Stătescu. DIGI SPORT şi TELEKOM SPORT transmit, duminică, de la ora 20:45, CFR CLUJ FCSB LIVE STREAM ONLINE VIDEO.

"Indiferent de rezultat, mai rămân opt meciuri, 24 de puncte şi campionatul se joacă până în ultima etapă", a declarat Dan Petrescu înainte de CFR CLUJ - FCSB. Dan Petrescu a recunoscut că se teme de Denis Alibec, pe care îl consideră cel mai bun atacant din România: "Sper să nu fie în aceeaşi formă ca la ultimul meci. Dacă Alibec e la maximum, toţi ştim că poate să fie cel mai bun vârf din România. Nu numai din campionatul nostru, cel mai bun vârf român".

"Este important, pentru că CFR are două puncte avans. Dacă vor câștiga, vor fi favoriți la campionat, dar nu se va decide campionatul", a spus, la rândul său, Nicolae Dică, despre meciul CFR CLUJ - FCSB. "Alibec este bine, a evoluat 30 de minute cu Viitorul, e ok din toate punctele de vedere. Cel mai important este că ambii atacanți sunt apți și sper ca cel care va intra să și marcheze, pentru că asta este misiunea atacantului. Cei de la CFR au jucători cu mare experiență, știm jocul pe care-l practică. Deac are mare experiență, are valoare si poate face oricând diferența", a masi afirmat antrenorul celor de la FCSB înaintea meciului cu CFR CLUJ. Partida CFR CLUJ - FCSB contează pentru etapa a 2-a din PLAY OFF LIGA 1.

CFR CLUJ a anunţat că meciul cu FCSB, programat duminică, de la ora 20:45, se va disputa cu casa închisă, toate biletele fiind vândute. Biletele pentru partida CFR CLUJ - FCSB au avut preţuri de 25 până la 100 de lei.

CFR CLUJ FCSB LIVE STREAM ONLINE VIDEO DIGI SPORT TELEKOM SPORT. Echipele probabile la meciul CFR CLUJ FCSB

CFR CLUJ: Arlauskis - Manea, Vinicius, A. Mureşan, Camora - Hoban - Deac, Djokovic, Culio, Păun - Ţucudean.

FCSB: Bălgrădean - Benzar, Planic, Momcilovic, Junior Morais - Pintilii, Teixeira - Man, Budescu, Fl. Tănase - Alibec.

CFR CLUJ FCSB se joacă, duminică, de la ora 20:45. Partida CFR CLUJ - FCSB contează pentru etapa a 2-a din PLAY OFF LIGA 1.