Cheesecake aperitiv cu topping de roşii

Mod de preparare Cheesecake aperitiv cu topping de rosii

Pentru aluat, separi albusul de galbenus apoi freci galbenusul cu ulei, smantana, sare si 2 linguri de sos de rosii. Adaugi faina cernuta cu praful de copt. Separat bati albusul spuma tare si il incorporezi in primul amestec. Torni aluatul intr-o tava unsa cu unt si o introduci in cuptorul preincalzit la 160 de grade C, pentru 15 minute.

Dupa ce s-a racit aluatul il decupezi cu ajutorul unor inele de montat.

Pui ½ plic de gelatina la hidratat in 40ml apa pentru 10 minute, apoi pui vasul pe baie de abur si o lasi sa se dizolve.

Pentru compozitia de branza, razi telemeaua si adaugi peste ea crema de branza, ceapa tocata marunt, maslinele taiate cubulete mici, piper si apoi amesteci. Adaugi gelatina peste crema de branza si amesteci pana se omogenizeaza compozitia.

Torni crema de branza peste aluat si dai la frigider.

Pentru topping, decojesti rosiile si le pui intr-un vas si le pasezi cu un blender vertical pana obtii un suc gros de rosii. Fierbi sucul de rosii timp de 10-15 minute, pana scade la jumatate. Condimentezi cu sare, piper, oregano si busuioc, iar la sfarsit adaugi otetul balsamic.

Strecori amestecul de rosii pentru a obtine o compozitie cremoasa.

Pui ½ plic de gelatina la hidratat in 40ml apa pentru 10 minute, apoi pui vasul pe baie de aburi si o lasi sa se dizolve. Amesteci gelatina cu sucul de rosii racit apoi torni compozitia peste crema de branza si introduci formele in frigider pentru 1-2 ore.

Dupa ce s-a intarit toppingul, inainte de a scoate inelele, treci cu grija de jur imprejur cu un cutit pentru a dezlipi marginile.

Decorezi cu ceapa verde si servesti aperitivul.

Ingredientele si cantitatile le gasesti pe sfatulparintilor.ro.