Chef Cătălin Scărlătescu, LA UN PAS DE MOARTE. A căzut ca secerat

Chef Scărlătescu susține că a fost la un pas de moarte după ce a mâncat un burger în care era un vierme, scrie cancan.ro. Acest lucru greu de imaginat s-a întâmplat la un hotel de lux, unde nimeni nu s-ar aștepta la așa ceva.

Citeşte şi CHEFI LA CUŢITE 2018. Sezonul de poveste aduce farfurii de trei cuţite pe masa jurizării

Vedeta Antenei 1 a vorbit despre această experiență neplăcută și susține că a căzut din picioare când a văzut viermele. Mai mult, juratul de la "Chefi la cuțite" s-a simțitatât de rău de la carnea infestată încât a avut febră și frisoane.

„Era să mor la un hotel de cinci stele. Am mâncat jumătate de burger şi am găsit un vierme în carne. Avea şi trei ouă. Era să rămâneţi fără Scărlătescu.Am delirat, am căzut şi m-au luat frisoanele. Am avut temperatură 40 cu 4. Uite-te în ce hal eram!", a povestit chef Cătălin Scărlătescu la Antena 1.

Chef Scărlătescu a slăbit 48 de kilograme

În ultimul an, Chef Scărlătescu a șocat pe toată lumea, după ce a slăbit aproape jumătate din gruetatea pe care o avea. Renumitul bucătar a ținut dietă și a făcut mult sport și susține că, în felul acesta, a scăpat și de insulină. Chef Scărlătescu avea peste 100 de kilograme și nu se simțea deloc bine. Anul trecut, el s-a decis să își schimbe radical viața, iar rezultatele s-au văzut imediat. Acum, el este mai slab decât colegii lui de emisiune, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu.