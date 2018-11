CHEFI LA CUŢITE 2018. Ea e prima concurentă din echipa lui chef Scărlătescu. S-a dat cuţitul de aur, în ediţia a treia FOTO

CHEFI LA CUŢITE 2018. Seara a început în forță cu o concurentă pentru care bucătăria n-a fost dintotdeauna vreo pasiune, scrie a1.ro. Însă pe măsură ce a descoperit-o, nu s-a mai putut desprinde și, mai mult, a făcut din ea meseria de zi cu zi. Irina Felicia Duruc s-a prezentat în fața chefilor cu un preparat inedit: calamari umpluți cu pește și parmezan, dar mai ales cu speranța că ceea ce a gătit va fi pe placul celor trei temuți jurați.

Încă o amuletă bonus în concurs. Câștigător: Chef Sorin Bontea

"Ai dreptul să blochezi un concurent din echipele adverse pe jumătate din durata unei probe", este beneficiul care îl va primi chef Sorin Bontea, câștigătorul celei de-a treia amuletă bonus.

Chef Antonio Passarelli a fost invitatul special al ediției, dar și cel care i-a jurizat pe cei trei jurați de la "Chefi la cuțite".

Robert Massong a gătit pentru cei trei chefi o rețetă specială: Risotto cu fructe de mare cu curcuma, iar după ce cele trei farfurii au ajuns la masa jurizării, emoțiile au crescut pentru concurentul din Timișoara.

Dar ce să vezi? După ce intră în platou, face cunoștință cu chefii și primește clasica întrebare: În echipa cărui chef ai vrea să mergi?, Robert Massong are o reacție de zile mari.

Robert vrea la Bontea și explică și de ce. Pentru că toate femeile trag la chef Scărlătescu, concurentul nu vrea să fie sub nicio formă sub tutela lui. "Nu vreau să fiu sub tutela ta pentru că toate babele sunt înnebunite după tine". Hahaaaa!

Mihaela Tudor a lucrat în Irak ca ajutor de bucătar: "În spatele meu, la 100 de metri, a fost un atentat cu bombă. Erau mâini și picioare sfârtecate", povestește concurenta care, din păcate, n-a reușit să-i impresioneze pe chefi.

Și Marius Greab a primit o nouă șansă de la Chefi, asta după ce în sezonul patru n-a reușit să-o convingă: "Prima dată m-am bazat mai mult pe aspect, nu pe gust". A primit trei cuțite și posibilitatea să facă parte din una dintre cele trei echipe.

