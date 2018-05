CHEFI LA CUŢITE LIVE 28 mai. Adio, prietenie între cei trei chefi. "Gata. Nu mai suntem prieteni. Asta se întâmplă în timpul emisiunii"

Sorin Bontea intră în competiție încrezător, pentru că în acest moment este cheful care deține supremația sezoanelor câștigate. Și pentru că încurajările nu își au loc între adversari, juratul a pregătit alături de echipa sa o surpriză pentru bucătarii în tunici galbene. Înainte ca proba să înceapă, chef Bontea îi va dărui un cadou special lui chef Scărlătescu în spirit de glumă, iar micile înțepături între rivali anunță că și în sezonul acesta lupta va fi una "la cuțite": „Voi câștiga. Iar atunci când o fac nu am să râd de colegii mei, am să îi compătimesc. Am să le arăt mereu tunica galbenă." Despre ce cadou este vorba și care va fi reacția lui Cătălin Scărlătescu, telespectatorii pot urmări luni seară pe Antena 1.

Citeşte şi CHEFI LA CUTITE 2018: Juraţii primului battle sunt concurenţii "Asia Express"

Rivalitățile încep să se contureze și între cei 18 concurenți, iar culorile echipelor alese sezonul acesta devin și ele motiv de tachinări. Echipa galbenă e introdusă de echipele rivale sub numele de ,,lămâițe", sau "semne de începători", dar bucătarii lui Cătălin Scărlătescu nu se tem să riposteze: "Lămâile astea o să vă acrească zilele de acum încolo!". Ediția din această seară aduce prima confruntare pe echipe din sezonul 5 "Chefi la cuțite", primele emoții ale jurizării cu invitați speciali, dar și prima eliminare. De la ora 20:00, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu sunt pregătiți să dea ultimele sfaturi și indicații bucătarilor ce îi vor reprezenta în această competiție, pentru că cel mai aprig război culinar va începe cu o probă care îi va surprinde pe toți.