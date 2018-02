Ciutacu a răbufnit: O somez public pe şefa DNA că, dacă are fie şi o singura dovadă că "s-a vorbit cu Ciutacu", s-o dea publicităţii

"Kovesi e ca ministrul propagandei lu’ Saddam. Cu tancurile americane in spate, proclama victoria suprema. Si-i ia pe buletin pe bietii procurori de la Ploiesti, santajati si inregistrati, in sediul DNA, unde nu se intra cu aparatura, de Cosma al mic. Nici macar nu bate campii cu gratie. Cu regret o anunt, n-a discutat nimeni cu Ciutacu. O mint si sifoanele...



O somez public pe sefa paraditorilor ca, daca are fie si o singura dovada (telefonic/ambiental) ca “s-a vorbit cu Ciutacu”, s-o dea publicitatii; impreuna cu restul probelor monstruoasei coalitii sau separat", spune jurnalistul România TV, Victor Ciutacu.

In inregistrarea de 35 de minute, deputatul Vlad Cosma povesteste ca in anul 2015 a fost santajat in sediul DNA Ploiesti, sub amenintarea arestarii lui si a familiei sale (tatal si sora) sa plasmuiasca un denunt si o serie de probe pe care sa le trimita la sediul DNA, prin fax si prin posta. In acest sens, deputatul Vlad Cosma dovedeste cu inregistrari pe care le-a realizat personal cu un ceas, fotografii si probe de trimitere a faxului si alte documente, cum a fost constrans de procurorii DNA Mircea Negulescu, zis "Zdreanta", si seful acestuia Lucian Onea, seful DNA Ploiesti, sa trimita o anonima din Republica Moldova, insotita de documente plasmuite, care sa fie folosite intr-un dosar penal in care s-a incercat arestarea fostului premier Victor Ponta si a deputatului Sebastian Ghita (deveniti inamici ai Laurei Kovesi dupa ce au contribuit decisiv pentru numirea ei la sefia DNA, dupa ce si-a incheiat cele doua mandate de procuror general al Romaniei).

Cel mai grav, fostul deputat Vlad Cosma prezinta in expunerea sa de 35 de minute, inregistrari audio revoltatoare ale discutiilor sale purtate cu procurorii Mircea Negulescu si Lucian Onea. Primul dintre ei, Mircea Negulescu vorbeste in clar de un plan de fabricare de probe, si afirma in mai multe randuri ca vrea sa-l “paradeasca” pe deputatul Sebastian Ghita, ca vrea sa ii ia toti banii, vorbind in clar ca are acceptul atat a sefului lui direct Lucian Onea, dar mai ales a sefei DNA Laura Kovesi.

Prezentam in continuare filmul cu denuntul public facut de ex-deputatul PSD Vlad Cosma la adresa procurorilor DNA Ploiesti Lucian Onea si Mircea Negulescu, cu referiri clare la Laura Codruta Kovesi, dar si stenogramele inregistrarilor audio din 2015 prezentate de acesta.