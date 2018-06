Clipe grele pentru un concurent celebru de la Exatlon: "A făcut infarct"

"Câinele meu a făcut infarct. Rasa aceasta, bulldog englez, este predispusă la infarct. La un moment dat, când mă aflam la Exatlon și am câștigat un premiu și mi s-a permis să vorbesc la telefon cu cei de acasă, eu am întreabat-o pe mama de Bucsa, de cățelul meu.

Atunci, ea nu mi-a răspuns. Cumva a evitat să îmi dea un răspuns și bine a făcut. Dacă mă aflam acolo și aș fi aflat că el a făcut infarct și a murit, vestea asta m-ar fi demoralizat foarte mult”, declarat Cătălin Cazacu, conform Wowbiz.ro.

Clipe grele pentru Cătălin Cazacu au început în momentul în care a pus mâna pe telefon, după timpul petrecut în Republica Dominicană. După 5 luni petrecute la Exatlon, Cazacu a descoperit că fusese deconectat de la serviciile de telefonie.

„Am avut probleme foarte mari. Cand am pus mana pe telefonul meu, pentru prima oara dupa cele 5 luni petrecute la Exatlon, am descoperit ca telefonul era taiat.

Da, am gasit totul taiat la intoarcerea in tara. Usor, usor, le-am pus pe toate in ordine si mi-am reluat viata. Pe whatsapp nu tin pasul. Ma doboara tehnologia si incerc sa nu stau toata ziua pe telefon si sa mai pastrez timp si pentru mine. Dar mi se pare obositor totul. Telefonul care suna in fiecare secunda, a spus Cazacu.

Celebrul concurent a vorbit și despre rețelele de socializare și le-a spus fanilor unde îl găsesc.

In schimb, pe retelele mele de socializare este foarte bine. Este locul unde ma simt acasa. Inainte nu eram obisnuit cu forfota asta. Pe Instagram ma gasiti pe cazacu21, profilul meu pe care mi le-am redescoperit recent. Incerc sa raspund la mesaje, insa, din pacate, o fac asa cum pot si cand am timp”, a declarat Catalin Cazacu.