Comisia juridică din Camera Deputaţilor a respins cererea preşedintelui de reexaminare a Legii referendumului

Astfel, pentru respingerea cererii de reexaminare au fost 16 voturi, ale deputaţilor majorităţii, iar 8 voturi, aparţinând opoziţiei, au fost împotrivă.



Potrivit legii trimise la promulgare, referendumul naţional cu privire la revizuirea Constituţiei are loc în ultima duminică a perioadei de 30 de zile de la data adoptării în Parlament a actului normativ de revizuire a Legii fundamentale, urmând ca această dată să fie adusă la cunoştinţă publică de către Guvern.



"Cetăţenii sunt chemaţi să îşi exprime voinţa prin vot în cadrul referendumului naţional cu privire la revizuirea Constituţiei în ultima duminică a perioadei de 30 de zile prevăzută în Constituţie, calculată de la data adoptării de către Parlament a proiectului legii constituţionale, Guvernul având obligaţia de a aduce la cunoştinţa publică, de îndată, prin mijloace de comunicare în masă, textul acestuia şi data referendumului", prevede textul legii.



Prin acest proiect de lege, preşedintele României este scos, practic, din procedura organizării unui referendum de revizuire a Constituţiei, deoarece, până acum, Parlamentul elabora câte un proiect separat de lege de fiecare dată când se organiza un astfel de referendum, pe care preşedintele îl promulga sau îl putea retrimite Parlamentului la reexaminare.



Camera Deputaţilor a adoptat proiectul, în calitate de for decizional, la sfârşitul lunii decembrie 2017, iar preşedintele Klaus Iohannis a cerut pe 14 martie Parlamentului reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, considerând că aceasta cuprinde dispoziţii ce se impun a fi reanalizate.



Raportul comisiei juridice asupra cererii de reexaminare urmează să intre în dezbaterea plenului Camerei Deputaţilor, for decizional în acest caz. Anterior, Senatul a respins, de asemenea, cererea de reexaminare.