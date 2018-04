Connor McGregor se află în arestul poliţiei din New York. Luptătorul a atacat un autobuz VIDEO

Connor McGregor sa predat autorităților de la Secţia 78 a NYPD, a declarat purtătorul de cuvânt al poliţie. Lupătorul şi amicii săi au spart mai multe geamuri şi au aruncat cu diverse lucruri, inclusiv cu tomberoane de gunoi. Presa din SUA semnalează faptul că luptătorul Michael Chiesa a suferit o tăietură pe frunte în timpul bătăii.

Se pare că Mcgregor intenţiona să ajungă la luptătorul rus Habib Nurmagomedov, care zilele trecute a avut o altercaţie într-un hotel cu prietenul şi sparring partner-ul lui Mcgregor, Artem Lobov.

"Există un mandat de arestare pe numele lui Conor McGregor. Avionul său nu a putut decola. Nu a putut părăsi New York-ul. Este o mişcare proastă pentru cariera lui", a spus Dana White, preşedintele UFC.



Antrenorul lui Michael Chiesa, Rick Little, a declarat: "Un milion de agenți de pază au fost nevoiți să-l oprească, Mike a fost tăiat, are semne pe el. Dar nu cred că e prea gravă".