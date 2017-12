Conversaţii pe care să le ai înainte de logodnă

Aceste trei subiectele ar trebui abordate in opinia specialistului in relatii de cuplu, Dr. Jane Greer. Poate ca nu sunt cele mai romantice, insa discutarea lor inainte va vor ajuta sa aveti un mariaj de succes. „Daca parerile voastre legate de aceste subiecte sunt diferite, intreaba-ti partenerul/a de ce are aceasta parare si cat de importanta este pentru el/a. Este ceva batut in cuie ori ceva ce poate fi negociat? Daca, din punctul lui/ei de vedere nimic nu i-ar putea schimba opinia atunci tu ar trebui sa decizi daca si in cazul tau lucrurile sunt clare sau exista posibilitatea ca tu sa iti schimbi parerea".

Iata, asadar, conversatii pe care sa le ai inainte de logodna.

Vrei sau nu vrei sa ai copii?

Spune Greer: „Este important sa discutati acest lucru cat mai devreme pentru a sti daca impartasiti aceleasi valori si viziune despre familei si cresterea unor copii". O buna modalitate de a deschide acest topic este sa incepi sa vorbeste despre cat de important este pentru tine sa ai (ori sa nu ai) copii. Odata ce ti-ai spus punctul de vedere intreaba-ti partenerul/a ce crede despre asta si vezi daca dorintele lui/ei coincid cu ale tale.

Unde ti-ar placea sa traiesti?

Ti-ar placea sa traiesti intr-un oras mare? Sa ai o casa in suburbie? Poate ca intotdeauna ai visat sa ai o familie in apropierea casei paintilor tai. Este important pentru membrii cuplului sa stie din timp daca sunt dispusi sa se mute (si sa-si paraseasca familia si prietenii) dupa ce s-au casatorit. „Daca sunteti pe aceeasi lungime de unda va va fi mai usor sa luati astfel de decizii in viitor indiferent ca este vorba despre job, familie ori motive financiare", crede Greer.

