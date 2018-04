Copil de 4 ani, scris cu pix pe faţă la grădiniţă pentru a fi pedepsit. S-a deschis o anchetă

Scandalul de la Grădiniţa Valea Pojarului, din cadrul Liceului Tehnologic Bustuchin, a pornit vineri, după ce copilul de patru ani ar fi refuzat să îndeplinească toate sarcinile stabilite de educatoare.

"O educatoare de la o structură a Liceului din Bustuchin, când un preşcolar a fost neascultător, neastâmpărat, a ales să-l pedepsească, scriindu-l pe frunte, cu pixul, la grădiniţă. Incidentul este regretabil, este o manifestare total nepotrivită şi cel puţin o mustrare în faţa colegilor va primi doamna educatoare, activitatea îi va fi monitorizată. Nu mai există incidente similare în activitatea pe care a desfăşurat-o. Este din toamnă la Liceul din Bustuchin", a declarat Georgeta Popescu, purtătorul de cuvânt al IŞJ Gorj, potrivit Mediafax.

Tatăl băiatului a transmis fotografiile cu preşcolarul scris pe frunte directorului instituţiei de învăţământ, însă educatoarea în vârstă de 30 de ani a prezentat o altă variantă, spunând că i-a făcut un semn mic.

"Copilaşul are patru ani. Am discutat cu tatăl. Eu am aflat luni, dar în niciun caz nu anticipam pozele pe care le-am văzut. Mi s-a spus că i s-a făcut un semn aidoma unui abţibild pentru că nu şi-a rezolvat o parte din sarcinile de lucru. Am vorbit şi cu doamna educatoare. Dacă doamna educatoare a greşit, personal cred că a greşit, o comisia va lua nişte măsuri care vor merge, în funcţie de gravitate, până la o sancţiune disciplinară care să-i arate dumneaei că aşa ceva nu se poate pune în practică în sistemul educaţional. Cadrele didactice nu trebuie să fie pedepsitorul şcolii. Nu ştiam că are astfel de porniri. Doamna nu o recunoaştea aşa cum am văzut eu în poze. Spune că i-a făcut un mic semn", a spus, la rândul său, Vasile Spiridon, directorul Liceului Tehnologic Bustuchin

O comisie de disciplină va analiza situaţia şi va lua măsurile care se impun în ceea ce o priveşte pe educatoarea care a pedepsit copilul scriindu-l cu pix pe frunte.