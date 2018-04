Criminalul de la Braşov şochează: "Cuţitul a intrat până la capăt. Eu am ucis trupuri, nu suflete!"

Imediat dupa ce si-a macelarit fara mila sotia si cei doi copii, Florin Buliga, criminalul care a socat o tara intreaga prin cruzimea lui, a luat o agenta si a descris, pas cu pas, ceea ce a facut.

"Eu am ucis trupuri, nu suflete. Societatea si clasa politica ucid sufletele!” Criminalul sustine ca Ioana si Stefan au devenit ingeri si stau pe umerii sai, de-a stanga si de-a dreapta, fericiti ca au facut acest pas.

"Astazi Stefan, Monica si Ioana au plecat la Dumnezeu. Sa le fie sufletul usor! Doamne ajuta!"

"Au plecat inaintea mea, as fi dorit sa plec eu, insa Dumnezeu nu m-a lasat, cutitul a intrat pana la capat, dar nu am murit fizic.”

„Au plecat intr-un loc mai bun decat unde ne aflam noi, pe Pamantul subjugat, si noi sclavi pe el. Am inteles ca suntem fiinte de lumina, dar am ajuns in Babilon, nimeni nu se mai intelege cu nimeni, cuvintele aruncate sunt foarte des grele, chiar si in familie.

Familiile sunt dezbinate, fugiti din tara, tara este saracita maxim, nimic nu mai are valoare, doar banii (scrie „fratii tai” si apoi sterge – n.n.) toti fug dupa bani si apoi vor sanatate. Am vazut aproape 11 ani cum oamenii”.