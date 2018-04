Cristian Pomohaci a comis-o din nou. Poliţiştii l-au prins în fapt pe fostul preot acuzat de pedofilie

Dezbrăcat de sutană după ce a fost acuzat că racola minori pentru a face sex cu ei, Cristian Pomohaci a transformat tribunalele din ţară în locuri de pelerinaj, scrie spynews.ro. Motivul: a fost prins, din nou, încălcând prevederile Codului Rutier. Astfel, pentru a treia oară în ultimul an, Pomohaci a deschis un proces în care solicită anularea unei sancţiuni contravenţionale, invocând faptul că agenţii de circulaţie l-ar fi amendat pe nedrept. Dosarul cu pricina a fost înregistrat pe 24 aprilie la Tribunalul Dâmboviţa, iar primul termen nu a fost încă stabilit. Cu toate că fostul slujitor al Domnului s-a considerat neprihănit şi în alte două procese – unul la Tulcea şi celălalt la Târgovişte -, judecătorii i-au respins cererile şi l-au obligat să achite amenzile, aşa că este posibil ca Pomohaci să păţească acelaşi lucru şi în noul dosar.

Citeşte şi Cristian Pomohaci nu s-a putut ABŢINE: s-a întâmplat la stână! Dezvăluiri INCREDIBILE în SĂPTĂMÂNA MARE

Vitezomanul Pomohaci se afla la volanul bolidului său şi atunci când l-a remarcat pe stradă pe minorul căruia i-a făcut propuneri perverse. Preotul mergea cu bolidul prin oraş, iar în momentul în care l-a văzut pe băiat, s-a îmbujorat. Ce a urmat, e de-a dreptul halucinant...

Pomohaci: Hai să îți spun ceva! Aș putea să am bărbați, să fie aici după mașină și o remorcuță încărcată, aș putea să am bărbați! Nu îmi trebuie! Dar, încă o dată, între mine și tine a fost ceva special! Parcă te-am așteptat din veșnicie! Ți-am mai spus o dată și ai crezut că zic nebunie! Tu știi cum ne-am întâlnit noi?

Victima abuzului: Pe stradă!

Pomohaci: Dar știi cum ne-am întâlnit? Eu trebuia să mă duc, să mă întâlnesc cu cineva, să mă duc la spital, la mama doctorului...

Victima abuzului: Spuneți varianta dumneavoastră, să vedem dacă e aceeași, că apoi vă zic eu. Continuați!

Pomohaci: Și m-am dus, eram cu Mariana, nu cu Mariana, cu doamna aia eram în mașină, și am dus-o și am lăsat-o la spital și, când te-am văzut că treci, am murit! Și am zis că dacă nu fac cunoștință cu băiatul ăsta, înseamnă că nu-s bun de nimic! Și te-ai uitat la mine și m-am uitat la tine! Și m-am dus la spital, am lăsat-o pe doamna aia, dar îți dai seama...

Victima abuzului: Era după Paști!

Pomohaci: Acum e anul de când te știu!

Victima abuzului: Era după Paști, imediat după Paști, anul trecut a fost în 14-15 aprilie! Deci, după Paști! Și ai zis: Hristos a înviat! Eu am zâmbit: Adevărat că a-nviat!

(...)

Citeşte şi Un fost politician, consătean cu Cristian Pomohaci, aruncă bomba. "Nu îl supăraţi pe Pomohaci, ştie multe secrete politice..." FOTO

Pomohaci: Ești prea sensibil! Ești un bărbat frumos sau, nu știu, că nu știu ce! Că nu ești... Nu ești drăguț, ești frumos, mă! Ești frumos!

Victima abuzului: Știu, dar așa ni! Sunt, dar nu prea!

Pomohaci: Ne mai vedem, ne mai vedem! Mi-o arăți, nu mi-o arăți?!

Victima abuzului: Păi, o să v-o arăt! Dar nu, nu așa, în mașină, că e aiurea și...

Pomohaci: Când?

Victima abuzului: Într-o zi! Săptămâna asta! Să v-o arăt acum?

Pomohaci: Da, sigur!

Victima abuzului: Să vă arăt ciocanul? Nu știu, în loc să-i zici ciocan, poți să îi zici, nu știu, dacă sunteți preot, poate vă simțiți nașpa!

Pomohaci: Să îi zici ciocan, că eu știu ce înseamnă ciocan!

Victima abuzului: Eu stau cu dumneavoastră, încerc să am relație cu dumneavoastră, să fie bine, dar am și eu nevoie de ajutor, de un sprijin, de ceva, de...

Pomohaci: Încă o dată! Nu o să fii niciodată fără să fii remunerat pentru ceva. Depinde de ceea ce știi să faci! Încă o dată, dacă între noi o să fie, Flaviu, numai drag, de exemplu, facem sex, te plătesc pentru sex! Dacă între noi o să fie o relație de prietenie, atunci eu știu ce am de făcut, deci nu o să trebuiască să îmi ceri tu sau să trebuiască să mă cauți tu, că știu eu ce am de făcut pentru tine!