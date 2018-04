Cristian Pomohaci nu s-a putut ABŢINE: s-a întâmplat la stână! Dezvăluiri INCREDIBILE în SĂPTĂMÂNA MARE

Internauții și-au amintit cum fostul preot si-a batut joc de Crin Antonescu, fost ministru, deputat, senator, dar si presedinte interimar al tarii, in vara lui 2012. Cristian Pomohaci, care are o stana in satul Mosuni, din Mures, a trebuit sa le dea nume catorva zece de berbecuti care au venit recent pe lume.

"Câţiva dintre berbecuţii din anul acesta: Olimpicul, Şpreiul, Amore, Buba, Gornistul, B.M.W.-ul, Crin Antonescu, Frizerul, Flămândul, Alin, Feri, Moş Crăciun, Euro, Grajdul, Ursu, Grozavul, Pătrăţelul, Regele, Şurubul...", a postat atunci Pomohaci, potrivit wowbiz.ro.

Pomohaci a fost caterisit pe 6 octombrie 2017, dupa scandalul in care s-a dezvaluit ca le-a facut avansuri sexuale unor minori. In urma deciziei, nu mai are voie sa imbrace haina preoteasca si nici sa tina slujbe religioase.