Cristina Spătar a ajuns să îşi vândă bijuteriile din casă

"Regina R'n'B" Cristina Spătar a dezvăluit că a investit sume uriaşe în afacerea pe care o deţine, scrie spynews.ro. "Chiar sunt foarte implicată în ceea ce fac şi, ca orice business la început, necesită să fii acolo, cât de mult prezentă şi necesită să vii la început cu bani de acasă, cu bani de la concerte şi aşa mai departe... Ce câştig la concerte, investesc în business, şi nu numai. Am mai vândut şi bijuterii... Recunosc, îmi asum... Cred că investiţia în bijuterii e o investiţie foarte bună şi, uite, drept dovadă, m-a ajutat în afacerea asta", a dezvăluit artista.

Întrebată de Oana Turcu dacă regretă faptul că a vândut un ceas de zeci de mii de euro, la care ţinea foarte mult, Cristina Spătar a spus: „Ba da, dar satisfacţia faptului că am propriul meu business e imensă. Sunt foarte optimistă. Chiar dacă concurenţa pe fashion este foarte mare şi un domeniu foarte delicat şi sunt la început şi am foarte multe de învăţat, chiar dacă am terminat design vestimentar. Nu e suficient".