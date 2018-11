Cruduţa, victima drogului violului? "Cineva i-a pus ceva în băutură în club"

În mod surprinzător însă, stilul acesta de a-şi consumă zilele poate avea un efect negativ asupra Crudutei. Iar ceea ce i s-a întâmplat în urmă cu puţin timp ar trebui sa o puna pe gânduri. Astfel, surse din preajma vedetei susţin că, acum două săptămâni, Daniela ar fi trecut prin momente dificile! După o seară petrecută într-un club, ea a fost dusă acasă pe braţe de prieteni.

"Nu ştim ce s-a întâmplat cu exactitate în acea noapte. Ne-am mirat toţi atunci când am văzut-o pe Dani într-o stare foarte proastă la scurt timp după ce a băut un păhărel. Niciodată nu a fost aşa! Totul s-a întâmplat când s-a întors de la baie şi a gustat din licoarea pe care o comandase. Îi era atât de rău încât a trebuit să o ducem acasă pe braţe. Mai mult, câteva zile, a stat în pat şi nu şi-a revenit, semn că în local poate a fost ceva în neregulă! Acum, ea este bine, însă atunci, i-a fost dificil", au dezvăluit apropiaţii fostei asistente TV, pentru wowbiz.ro.

Aceleaşi surse merg şi pe varianta că cineva ar fi vrut să îi facă rău vedetei şi i-ar fi pus ceva în băutură. Este arhicunoscut faptul că, în astfel de locuri, s-au întâmplat cazuri în care o serie de femei ar fi fost victimele "drogului violului".

In 2016, Simona Traşcă ar fi avut probleme de acest gen într-un local. "A fost ziua Andreei Podarascu şi am fost în club. Mi-a fost foarte rău, din ce mi-a spus prietena mea, am şi vărsat. S-a intamplat ceva ciudat. Nu avea cum să îmi fie asa de rau, pentru că am băut un singur pahar. Nu ai cum să cazi pe jos şi să nu îţi aduci aminte de la unul singur, repet. Am primit un cocktail de la o fata, mi-a zis că mă admiră. Prietena mea nu m-a dus la spital, ci m-a ţinut în casă, a avut grijă de mine. Trebuia să mă ducă la o clinica, dar îi era teamă de jurnalisti. Era să mor", a povestit blondina în presă.

Mai mult este deja celebrul cazul fetei din urmă cu patru ani care a murit ucisă de "drogul violului". Georgiana Ispas, în varstă de 24 de ani, lucra ospar într-un club din Centrul Vechi. Tanăra era plină de viată, o aştepta un viitor frumos şi avea multe planuri. Din păcate, a murit subit, fără ca vreo persoană de lângă ea să-şi dea seamă ce s-a întâmplat. Medicii i-au găsit însă, câteva ore mai târziu, în organism, două substanţe care i-au fost letale, ambele provenind dintr-un cocktail pe care l-a băut.