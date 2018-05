CSM: Nu am propus instituirea unui prag valoric în cazul vreunei infracţiuni

UPDATE. "Consiliul nu a propus instituirea unui prag valoric în cazul vreunei infracţiuni, cu atât mai puţin în cazul infracţiunii de abuz în serviciu săvârşită de funcţionarii publici sau în cazul infracţiunilor de corupţie. Consiliul a înaintat Comisiei speciale (...) pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul Justiţiei un punct de vedere asupra solicitării Ministerului Finanţelor Publice de modificare a Legii nr. 241/2005 privind evaziunea fiscală. În acest cadru s-a urmărit orientarea spre recuperarea prejudiciului şi nu preeminenţa măsurilor punitive", se arată în comunicat.



Conform aceleiaşi surse, CSM a propus, în contextul mai larg al dezbaterilor asupra modificărilor Codului penal, o abordare integrată a infracţiunilor economice, printr-o nouă variantă de incriminare a articolului 308 din Codul penal, care reglementează exclusiv infracţiuni săvârşite în mediul privat.



"Subliniem, aşadar, că varianta de nepedepsire sau de atenuare a pedepsei, propusă de Consiliu, vizează anumite fapte săvârşite exclusiv de angajaţii din mediul privat, iar nu de către funcţionarii publici", se mai menţionează în comunicat.



Deputatul USR Stelian Ion, vicepreşedinte al Comisiei parlamentare speciale, s-a declarat ''îngrijorat de coordonarea dintre PSD şi CSM'', referindu-se la modificarea articolului 308 din Codul penal.

Consiliul Superior al Magistraturii propune un amendament la articolul 308 din Codul penal care se referă la infracţiuni de corupţie şi de serviciu comise de alte persoane, care stabileşte, prin corelare cu articolul 297 privind abuzul în serviciu, ca faptele de abuz în serviciu comise de alte persoane decât funcţionarii publici să fie incriminate doar dacă prejudiciul creat este mai mare de 50.000 de euro. Amendamentul a fost prezentat marţi în Comisia specială pentru legile justiţiei, fiind la prima lectură. Preşedintele comisiei, Florin Iordache, a declarat că amendamentul propus de CSM va fi susţinut de PSD, pentru că "poate fi susţinut" întrucât "rezolvă multe chestiuni”.

"Discutăm despre un articol 308 care vizează anumite intensităţi valorice pentru care e o pedeapsă mai mică sau mai mare. Este deocamdată la acest moment o propunere de la care plecăm, am invitat toate asociaţiile profesionale, Ministerul Justiţiei şi toţi cei care sunt interesaţi să facă observaţii, dar noi considerăm că acel amendament în formularea pe care ne-a propus-o CSM este un amendament care poate fi susţinut, care rezolvă multe chestiuni”, a declarat Florin Iordache la finalul şedinţei din Comisie.



Iordache a explicat că articolul 297 referitor la abuzul în serviciu va fi dezbătut ultimul, urmând ca abuzul să fie redefinit, însă fără un prag impus.

"Nu am discutat încă cum va fi formulat articolul 297. (...) Am spus aşa, avem în acest moment în ceea ce priveşte abuzul în serviciu 14 propuneri cu un prag mai mare sau mai mic. Eu am spus că este foarte bine că abuzul în serviciu să fie redefinit, să nu aibă prag, pentru că în momentul în care există un prag, de ce este 10 lei, de ce nu este 100.000 de euro. Şi atunci va fi permanent ideea în societate că de fapt definiţia abuzului în serviciu este făcută pentru o persoană sau alta. De aceea, cred că în urma dezbaterilor şi în urma unei largi consultări a tuturor celor interesaţi, vom avea o bună definiţie a articolului 297”, a spus Iordache.



Întrebat dacă suma de 50.000 de euro poate fi interpretată ca un prag la abuzul în serviciu, preşedintele Comisiei speciale pentru legile justiţiei a insistat că sunt două lucruri diferite.



"Sunt două lucruri diferite. Este un articol 308 la care într-adevăr CSM a venit cu un amendament – şi eu am spus de la început că toate amendamentele CSM vor fi susţinute de către PSD. Nu ştiu ce fac alţii, dar noi considerăm că peste CSM nu e nimic. Şi atunci, CSM prin amendamentele propuse noi considerăm că sunt nişte amendamente bune şi acest articol 308 în formula aceasta îl vom susţine. Acel 50.000, dacă vă uitaţi bine, când discutăm despre codul vamal acea sumă şi până acum a existat, deci nu e nimic nou. (...) Când veţi vedea forma finală a articolului 308, veţi înţelege cui i se aplică”, a mai spus Iordache.



Modificarea propusă de CSM spune că:



"(3) În cazul infracţiunii prevăzute de art. 295 (delapidare, n.r.), săvârşite în condiţiile alin. 1, împăcarea parţilor înlatură răspunderea penală.



(4) Infracţiunile prevăzute la art 295 (delapidare, n.r.), 297-300 (abuzul în serviciu, neglijenţa în serviciu, folosirea abuzivă a funcţiei, uzurparea funcţiei, n.r.) şi art. 304 (divulgarea informaţiilor secrete, n.r.), săvârşite în conditiile alin. (1), dacă au produs un prejudiciu material nu se pedepsesc atunci când valoarea prejudiciului este de cel mult 50.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, iar făptuitorul îl acoperă până la momentul sesizării instanţei de judecată.



(5) Dacă infracţiunile prevăzute la alin. 4 au produs un prejudiciu material, iar făptuitorul acoperă integral prejudiciul cauzal, în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, limitele prevăzute la alin. 2 se reduc la jumătate.



(6) Dispoziţiile alin. 4 şi 5 se aplică tuturor persoanelor care au comis împreună una dintre faptele prevăzute de alin. 4, indiferent dacă plata a fost efectuată doar de unul sau o parte dintre aceştia".